Le pagelle del Borussia Mönchengladbach - Drmic unico a salvarsi

Risultato finale: Bayern Monaco- Borussia Mönchengladbach 5-1

Sommer 5 - Subisce 5 gol e su un paio di questi non è reattivo.

Elvedi 5 Pensa più a contenere che ad offendere. Soffre comunque parecchio.

Ginter 4 - Si perde diverse volte Wagner e l'attaccante del Bayern lo punisce con una doppietta.

Vestergaard 4 - Fa acqua da tutte le parti e la sua squadra ne risente.

Wendt 4.5 - Di spinta offensiva neanche l'ombra, di fase difensiva qualcosa in più. Insufficiente.

Hofmann 4.5 - Un avvio sprint per poi perdersi tra le maglie degli avversari. Negativo. (dal 66' Grifo 5 - Entra in un momento difficile e non cambia la rotta della partita).

Kramer 5 - Gioca un match abulico fatto di tanti errori e poche cose positive.

Zakaria 5 - Ci prova a inizio partita ma poi i bavaresi prendono bene le misure. (dall'82 Strobl s.v. ).

Hazard 5 - Sulla fascia viene sempre contenuto bene. Serata difficile.

Drmic 6 - Sufficiente per il bel gol con cui apre le danze. Successivamente esce dalla partita. (dal 66' Cuisance 5 - Non entra mai nella partita).

Raffael 4 - Non tocca praticamente il pallone e non dà sostegno alla già fragile manovra offensiva del Mönchengladbach.