Le pagelle del Brugge - Groeneveld gol da sogno, disastro di Poulain

Risultato finale: Atletico Madrid-Club Brugge 3-1

Letica 6,5 - Raccoglie per ben tre volte il pallone dalla sua porta ma ci mette la pezza in più di un'occasione specie su Griezmann, mura lo specchio anche ad Angel Correa nel finale.

Poulain 4,5 - Un primo tempo senza alcuna sbavatura ma nella ripresa naufraga. Prima serve un assist a Griezmann che spreca poi si fa saltare troppo facilmente da Diego Costa nell'azione del raddoppio spagnolo. Nel finale è sciagurato il colpo di tacco nella propria area di rigore che consegna il pallone del tris a Koke.

Mechele 6,5 - L'ultimo baluardo della retroguardia del Bruges, il centrale della linea mediana non sbaglia praticamente nulla. Riesce nell'impresa di non farsi imbucare mai alle spalle da Griezmann e Diego Costa.

Denswil 5 - Compie un intervento prodigioso salvando la propria porta sul mancino in diagonale di Lemar, cala alla distanza e sbaglia la marcatura in occasione della prima rete di Griezmann.

Vlietinck 6 - Nulla da eccepire nella prestazione del giovane laterale belga, più impegnato in fase di non possesso quando deve andare a contrastare Saul con l'aiuto di capitan Vormer. (Dal 57' Mata 5 - Non crea nessun problema a Filipe Luis che vive una serata abbastanza tranquilla).

Vormer 6 - Accompagna spesso l'azione di Vanaken e dei generosi compagni, randella il giusto in mezzo al campo ma dopo la metà della seconda frazione tende a scomparire come il resto della formazione di Leko.

Rits 5 - Il cartellino giallo limita sicuramente il resto della sua partita da mediano, prova a metterci una pezza sulla trequarti avversaria ma nella ripresa va tutto storto con Lemar lasciato sempre troppo libero di svariare. (Dal 76' Openda sv).

Vanaken 6,5 - Il più in palla del pacchetto mediano del Bruges, recupera una miriade di palloni nonostante abbia doti più simili a quelle di un trequartista. Rincorre gli avversari senza mai mollare un centimetro.

Groeneveld 6,5 - Una serata che sicuramente non dimenticherà mai. Lascia la sua firma su questa Champions con una rete da sogno sul finire della prima frazione, un tiro straordinario sotto il sette della porta di Oblak.

Wesley 5,5 - Lavora più spalle alla porta ma è tremendamente complicato avere la meglio contro l'organizzata difesa dell'Atletico, quando scappa il brasiliano costringe Gimenez al cartellino giallo.

Schrijvers 5 - Prestazione da dimenticare per l'attaccante del Bruges, finisce sempre nella morsa di Godin senza calciare mai verso la porta di Oblak. Reclama vivacemente per un calcio di rigore inesistente. (Dal 56' Nakamba 5,5 - In ombra in zona offensiva, poco servito dai compagni).