Le pagelle del Celta Vigo - Iago Aspas sbaglia, bene la difesa

Risultato finale: Celta Vigo-Malaga 0-0.

Alvarez 6 - Non ha moltissimo lavoro da compiere, bene in presa alta e sui cross rasoterra, dove non si fa mai sorprendere.

Hugo Mallo 6 - Gestisce bene le giocate degli avversari, ma si vede poco in avanti. Bene nelle chiusure difensive.

Roncaglia 6.5 - Bene sui palloni alti, non sbaglia praticamente nulla. Anticipa gli avversari e lascia poco spazio.

Gómez S. 6 - Come il compagno di reparto gioca una buona gara e soffre poco. Qualche sbavatura di troppo nel finale.

Castro 5.5 - Quando viene puntato va in difficoltà, non riesce quasi mai a chiudere le giocate offensive da parte degli ospiti.

Hernández 6 - Recupera diversi palloni, ma manca in inserimento. Deve migliorare nella fase di non possesso.

Lobotka 6 - Gestisce molti palloni, soprattutto nel momento complicato del match. Entra nel vivo del gioco, ma spesso predica nel deserto.

Méndez 5 - Perde troppi palloni, non riesce mai a verticalizzare. Manca anche in inserimento. (Dal 68’ Radoja 6 - Gestisce bene i palloni in attacco, non soffre la pressione degli avversari).

Aspas 5 - Sbaglia un gol praticamente fatto, poteva regalare tre punti ai suoi. Male anche in fase di non possesso.

Maxi Gómez 5.5 - Poche occasioni da gol. Fa molto movimento, ma non viene quasi mai servito dai compagni.

Sisto 6.5 - Uno dei migliori in campo, i suoi strappi creano diversi pericoli alla retroguardia ospite. (Dal 67’ Boyè 5.5 - Non si vede mai, non entra bene in campo).