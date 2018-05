Le pagelle del Celta Vigo - Super Iago Aspas, infallibile Maxi Gomez

Risultato finale: Celta Vigo-Levante 4-2

© foto di J.M.Colomo

Sergio Alvarez 6 - Subisce due reti e per il resto della sfida non è costretto mai a sporcarsi i guantoni, chiude la stagione con un pomeriggio abbastanza tranquillo.

Mallo 6 - Lascia meno spazio alle sovrapposizioni solite sulla corsia destra, lavora bene in fase difensiva senza concedere nemmeno concedere un centimetro a Jason.

Roncaglia 6,5 - L'anello forte del reparto arretrato questo pomeriggio al Balaidos, in avvio di partita salva per ben due volte sempre su Morales con efficacia.

Sergi Gomez 5,5 - Non come nella serata del Bernabeu ma sporca la sua prestazione con la marcatura fin troppo leggera su Rochina che gira e calcia indisturbato per il momentaneo vantaggio del Levante.

Jonny 6 - Al momento della sua sostituzione arriva la standing ovation da parte del pubblico di casa, non una partita indimenticabile ma svolge il compitino senza errori. (Dal 66' Mazan 6 - Entra nel momento in cui il Celta chiude la sfida e non lascia il segno).

Wass 6,5 - Non un grande inizio gara per il danese che sbaglia una serie di appoggi semplici, dopo che colpisce la traversa accresce il suo rendimento servendo anche l'assist vincente per Maxi Gomez.

Radoja 6 - Prova senza grandi picchi per lui, con ordine e sufficienza manovra in mezzo al campo provando a contrastare i centrocampisti avversari.

Lobotka 6,5 - Come sempre un'ottima prestazione per una delle scoperte di questo campionato, il primo a metterci il piede e presente in ogni zona del campo.

Jozabed 7 - E' scatenato in questa sfida, trova ampi spazi lungo la corsia mancina per affondare il colpo. Si mette in proprio ma gli risponde presente Koke, poi serve l'assist vincente per la prima rete di Iago Aspas. (Dal 86' Dani Molina sv).

Iago Aspas 7,5 - Chiude il suo grande campionato con una doppietta ed un assist, calciatore in queste sfide capace di spostare gli equilibri. Si muove su tutto il fronte d'attacco mandando in seria confusione la difesa di casa. (Dal 66' Boyè 6 - Sufficienza di stima per l'attaccante ex Torino, poco servito dai compagni di squadra).

Maxi Gomez 7,5 - L'inizio di gara lasciava presagire ad un pomeriggio da dimenticare, la prima rete gli dà la carica per mettersi sulle spalle l'attacco del Celta. Da bomber di razza il colpo di testa che vale il diciottesimo sigillo stagionale.