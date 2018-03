Le pagelle del Chelsea - E' tornato Morata, inossidabile il solito Kante

Risultato finale: Leicester-Chelsea 1-2

Caballero 6,5 - Perfetto in qualunque uscita anche in quelle più complicate, non può far nulla su Vardy ma è miracoloso su Iborra.

Azpilicueta 6 - Il fedelissimo di Antonio Conte non delude, con la fascia di capitano guida con ordine l'intero pacchetto arretrato Blues.

Christensen 6,5 - Preciso ed impeccabile nei contrasti aerei, non concede spazi per Vardy. Fa valere le sue ottime doti fisiche in fase di non possesso. (Dal 102' Cahill sv).

Rudiger 6 - Ha pochi problemi nel contenere Mahrez specie nella prima frazione, prova anche a rendersi pericoloso sui calci piazzati in favore del Chelsea.

Moses 5 - Punge poco sulla destra e spesso si perde Albrighton in marcatura, tanti errori quando prova a servire i compagni in area di rigore.

Bakayoko 5,5 - Sicuramente non una delle miglior partite dell'ex Monaco, sul finale di frazione si prende anche il cartellino giallo per un fallo su Ieanacho. (Dal 46' Fabregas 6,5 - Da maggior qualità alla manovra del Chelsea, l'ingresso dello spagnolo è positivo dal punto di vista della fluidità del gioco. Nel finale è prezioso in fase difensiva).

Kante 7 - Torna nello stadio che lo ha consacrato nell'olimpo del calcio europeo, come sempre è il centrocampista inossidabile utile ad ogni squadra. Serve l'assist vincente per la rete di Pedro.

Marcos Alonso 6 - Una prima frazione da protagonista meno nel secondo tempo, soffre nei secondi quarantacinque minuti il duello con il tecnico e veloce Mahrez.

Willian 6,5 - A fasi alterne il brasiliano, decisivo quando accelera e serve l'assist vincente per Morata. Quando parte in progressione diventa imprendibile. (Dal 92' Pedro 6,5 - Stacca in piena area di rigore sfruttando l'uscita a vuoto di Schmeichel e mette al segno il gol della vittoria).

Hazard 5 - Sono mancate le giocate del numero dieci belga alla squadra di Antonio Conte, sottotono il campione del Chelsea che non è mai incisivo.

Morata 6,5 - Ritorna alla rete dopo tre mesi dall'ultima volta, partita di sostanza per l'attaccante spagnolo che colpisce anche il palo. Sbaglia anche un gol sul finale dei tempi regolamentari. (Dal 105' Giroud sv).