Le pagelle del Chelsea - Hazard grande assente, ci prova solo Willian

La squadra di Conte perde 3-0 e viene eliminata agli ottavi di finale di Champions League.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Courtois 5 – Sulla rete di Messi ha più di una colpa facendosi beffare con un tiro sotto le gambe. Non può nulla sul raddoppio di Dembélé e sul 3-0 blaugrana. Anche nella ripresa, però, mostra più di un’insicurezza.

Azpilicueta 5 – Si fa saltare costantemente dal numero 10 del Barcellona e soffre ogni qualvolta che Iniesta si accende dalla sua parte. Serata da dimenticare.

Christensen 6 – Si oppone come può alle imbucate blaugrana e in più di un’occasione risulta provvidenziale, ma da solo può poco contro il fuoco nemico.

Rüdiger 5 - Non era al meglio a causa di un lieve infortunio che lo aveva bloccato nei giorni scorsi. Dalla sua parte c’è un cliente scomodo come Dembélé che non tiene mai quando parte a campo aperto.

Moses 5,5 - Inizio intraprendente sulla fascia destra, poi si sgonfia con il doppio vantaggio del Barcellona. Non aiuta Azpilicueta in fase di copertura. (dal 68’ Zappacosta 6 – Venti minuti sufficienti per l'esterno italiano, ma che non possono cambiare la partita essendo ormai totalmente compromessa).

Fàbregas 5 – Più impreciso del solito e lo dimostra l’errore in fase d’impostazione che condanna il Chelsea al 2-0. Ritorno infelice in quello che è stato lo stadio di tante soddisfazioni.

Kanté 5,5 – Mancano i suoi abituali box to box, ma è comunque più preciso del suo collega in fase di smistamento del pallone. Non incide, però, come vorrebbe Antonio Conte.

Alonso 6,5 - Sullo spagnolo c’è il dubbio di un rigore non assegnato ed è anche sfortunato con il palo colpito su calcio di punizione che avrebbe riaperto la partita. Tra i migliori dei suoi anche nella ripresa con un paio di discese degne di nota.

Willian 6,5 - Di gran lunga una spanna sopra tutti i suoi compagni. Dalle sue azioni nascono i pericoli peggiori, ma come all’andata non capitalizza l’incredibile mole di gioco creata.

Giroud 5 - Preferito a Morata, ma in area di rigore non si fa sentire e non riesce a far salire la squadra come vorrebbe Conte. Nella ripresa si fa ammonire per eccesso di nervosismo. (dal 67’ Morata 5 – Il suo ingresso non cambia l’inerzia della partita confermando la scelta iniziale di Conte nel lasciarlo in panchina).

Hazard 5 – E’ il grande assente della serata. Non si accende mai se non in qualche rara occasione nel primo tempo. Contenuto bene da Sergi Roberto e Piquè. (dall’82’ Pedro – s.v.)