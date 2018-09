Le pagelle del Chelsea - Jorginho insostituibile. Delude invece Giroud

Risultato finale: Chelsea-Liverpool 1-1

Kepa 6 - Non ha nulla da fare sul mancino perfetto di Sturridge, si mette in mostra nella ripresa con la superba parata su Mané.

Azpilicueta 5,5 - Con Sarri è tornato nella sua posizione originaria largo a destra, a volte mette in mostra un'invidiabile calma olimpica mentre in alcuni casi fatica nel contenere Mané.

Rudiger 7 - Un suo intervento salva il risultato nel primo tempo, se Hazard segna l'ex Roma salva una rete già fatta. Sulla linea ci mette la gamba per evitare la rete di Salah.

David Luiz 6,5 - Sta crescendo nel volume delle prestazioni e nell'intelligenza tattica, il brasiliano dalle retrovie è il primo a tessere la manovra blues.

Marcos Alonso 6 - Cresce con il passare dei minuti dopo un inizio incerto, soffre Salah poi riesce a prendere le misure all'ex Roma e le cose migliorano.

Kanté 6,5 - Come sempre è l'uomo ovunque del Chelsea, ad ogni riconquista della sfera c'è sempre il suo zampino in mezzo al campo. Ancora una grande prova.

Jorginho 6,5 - Sarri lo ha voluto con forza alla sua corte, tocca una molteplicità incredibile di palloni e gestisce i ritmi del Chelsea. Troppo importante per gli equilibri dei Blues.

Kovacic 6 - Offre il pallone poi spedito in rete da Hazard ma cala alla distanza, poco ritmo da parte dell'ex Real che si regala la sufficienza per l'assist servito al belga. (Dal 80' Barkley sv).

Willian 5,5 - Prova a sprintare spesso sulla fascia ma non troppo, arriva in area di rigore ma calcia male nel primo tempo. Perde un brutto pallone che stava per regalare il pari a Mané. (Dal 74' Moses 6 - Costringe Milner all'ammonizione con qualche sgroppata sulla destra).

Giroud 5 - Soffre terribilmente la marcatura di Van Dijk, l'attaccante campione del mondo non trova mai la porta di Alisson. Partita di sofferenza per l'ex Arsenal. (Dal 65' Morata 5,5 - Ci si poteva aspettare qualcosa in più dopo il suo ingresso in campo, murato dalla difesa Reds).

Hazard 7 - Come sempre prende par mano il Chelsea, tocca tantissimi palloni ed è sempre al centro della manovra della squadra di Sarri. Perfetto il suo mancino in diagonale che regala il momentaneo vantaggio ai londinesi.