Le pagelle del CSKA Mosca - Efremov in affanno, Vlasic il migliore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Akinfeev 6 - Può poco sui due gol subiti, ma risponde presente in un paio di circostanze pericoloso. Si conferma su buoni livelli.

Rodrigo Becao 5 - Si vede di più per il suo nervosismo in campo che per altro. Spesso in ritardo, difensivamente la sua prova è rivedibile.

Chernov 5,5 - Krmencik gli scappa via troppo spesso. La guardia non è delle migliori, considerando che il suo diretto avversario è il pericolo numero uno del Viktoria Plzen.

Nababkin 6 - In fase difensiva se la cava, eccezion fatta per un'azione nel primo tempo. Non fa mancare il suo apporto in avanti.

Mario Fernandes 6 - La solita spinta sulla corsia destra, come ci ha abituati durante il Mondiale con la Russia. Ha il merito di conquistare il rigore che vale il pareggio finale.

Vlasic 7 - Il gol, arrivato al 90' da calcio di rigore, è solo il giusto premio per una prova da migliore in campo. E' scatenato palla al piede, a tratti imprendibile. Crea tante occasioni.

Oblyakov 5,5 - Un paio di inserimenti niente male senza il pallone lo portano a tu per tu col portiere. In fase realizzativa però lascia a desiderare.

Dzagoev 6 - E' l'uomo di maggior talento e per qualche tratto della partita lo fa vedere. Si accende a sprazzi, ma quando ci riesce è tutto da gustare. Dal 75' Zhamaletdinov s.v.

Efremov 5 - Un solo tempo in campo in cui di fatto combina solo guai. In affanno in fase di contenimento e mai incisivo quando c'è da attaccare. Dal 46' Akhmetov 5,5 - Un paio di spunti nel finale e poco altro, poteva sicuramente far di più.

Bijol 5,5 - Combina coi tempi giusti con Chalov, ma non riesce mai a rendersi pericoloso nell'area avversaria.

Chalov 6,5 - Con tenacia cerca il gol fino alla fine. All'alba del secondo tempo riapre i giochi con un gol da ottimo attaccante, anticipando sul tempo Hubnik. Dall'81' Sigurdsson s.v.