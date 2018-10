Le pagelle del CSKA Mosca - Vlasic spina nel fianco, male Magnusson

Risultato finale: Roma-CSKA Mosca 3-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pomazun 6,5 - Poche colpe sulle tre reti subite nella serata dell'Olimpico, è chiamato agli straordinari da De Rossi nel primo e da El Shaarawy nel finale e risponde presente. Rimane soltanto qualche imprecisione su alcune uscite.

Fernandes 6 - Una prova dai due volti ma comunque sufficiente per il terzino destro russo, in fase di spinta diventa una spina nel fianco specie nella prima frazione mentre ha qualche difficoltà nel tenere a bada El Shaarawy.

Chernov 5,5 - Non pasticcia gravemente ma è complice del tracollo russo sotto i colpi della Roma, prova a raddoppiare su El Shaarawy dando una mano a Fernandes ma il giallorosso è in gran serata. (Dal 57' Khosonov 6 - Ci mette freschezza e tanto movimento in zona offensiva, poco servito dai compagni).

Rodrigo Becao 5 - Per una buona mezz'ora di sfida gioca su buoni livelli soprattutto di attenzione, nel momento più delicato della sfida dimostra tutta la sua inesperienza. Nell'occasione della rete di Under viene praticamente sovrastato da Dzeko.

Magnusson 5 - Una serata da dimenticare per l'ex Juventus e Cesena, il difensore islandese si dimentica di Dzeko in occasione della prima rete che sblocca la partita poi non è preciso in diverse circostanze durante tutto il corso della sfida.

Nababkin 5 - Tanti duelli sulla corsia di sinistra con Cengiz Under, quasi tutti persi dal capitano del CSKA Mosca. Nella ripresa si vede anche annullare, giustamente, la rete che poteva riaprire la sfida per fuorigioco.

Vlasic 6,5 - Dopo aver punito il Real Madrid ci prova anche con la Roma, un primo tempo di grande fattura e chiama due volte Olsen alla grande parata. Cala leggermente nella ripresa ma rimane sicuramente il giocatore più pericoloso ed interessante della formazione di Goncherenko.

Akhmetov 5,5 - In fase di possesso si fa notare per personalità e buona tecnica, le cose si complicano quando è chiamato a marcare da vicino Lorenzo Pellegrini che gli crea più di qualche grattacapo concedendogli troppa libertà.

Oblyakov 5,5 - Prova a metterci i muscoli per frenare le azioni offensive della Roma, qualche lancio interessante e tanto lavoro sporco non sempre efficace. Viene sacrificato per l'ingresso in campo di Dzagoev. (Dal 57' Dzagoev 6 - Buon impatto con la partita per il dieci russo, prova a dare maggior qualità alla manovra del CSKA).

Sigurdsson 5 - Tanto fumo, poco arrosto. Paga qualche errore dettato dalla giovane età, si muove discretamente ma non combina nulla di veramente interessante e produttivo per la squadra.

Chalov 6 - Si presenta come il capocannoniere del campionato russo e quindi pericolo numero uno per la difesa della Roma. Già dopo pochi minuti riscalda i guanti di Olsen con un destro terribile, fa fatica a ricevere palloni giocabili ma quando lo fa diventa pericoloso. (Dal 90' Nishimura sv).