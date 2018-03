Le pagelle del Deportivo - Albentosa decisivo, Navarro errore fatale

Risultato finale Deportivo La Coruna-Las Palmas 1-1

Ruben 6 - Non ha responsabilità sul gol subìto praticamente a freddo dopo tre minuti. Non è praticamente impegnato nel resto della partita.

Juanfran 6.5 - Uno dei migliori, ha una corsa invidiabile e sa abbinare qualità difensive e progressione sulla fascia. Sforna una quantità invidiabile di cross in area ed è spesso protagonista nelle occasioni pericolose.

Albentosa 7 - Un'ottima prestazione senza sbavature per il centrale che ha il grande merito di farsi trovare pronto all'appuntamente con il gol. Svetta di testa e centra la rete del pareggio.

Sidnei 5.5 - Soffre parecchio le incursioni di Halilovic, soprattutto quando gli lascia il mancino e gli permette di siglare il gol del vantaggio. Sfiora un autogol, salvando poi sulla linea e graziato dal fuorigioco avversario.

Navarro 5 - Fatale l'errore in disimpegno sulla trequarti quando perde palla e la regala ad Halilovic per l'immediata rete dello svantaggio. Costantemente in affanno sull'attaccante del Deportivo.

Guilherme 6 - Ci mette il fisico, lotta in mezzo al campo e morde le caviglie agli avversari. Non è impeccabile, prende anche un'ammonizione ma dà tutto fino alla fine.

Emre Colak 6 - Il colpo alla testa subìto nello scontro con Michel pesa sulla prestazione del centrocampista. Seconda da titolareper il turco che comincia a ritagliarsi spazio nelle scelte di Seedorf. (Dal 69' Bakkali 6 - Dà brio in avanti, si fa notare per un pallone in profondità per Borges e una grande occasione in pieno recupero).

Muntari 5.5 - Mette fisico ed esperienza per dare peso al centrocampo, anche se al contempo perde diversi palloni. Esce stremato e con un'ammonizione pericolosa. (Dal 75' Borges s.v.).

Adrian 5 - Tanti, troppi gli errori di precisione per tutta la partita. Ha due chiare chance nella prima frazione ma non coglie mai il tempo giusto. Sparisce alla distanza.

Lucas 6 - Ha un piede educato che crea diversi pericoli sui calci piazzati, con tanto di traversa piena su punizione e assist su corner per il pareggio. Ma anche in questa partita non riesce a migliorare il magro score stagionale, pur sfiorando il centro a dieci minuti dalla fine. (Dall'84' Carles Gil s.v.).

Andone 6 - Svolge un lavoro encomiabile e di grande sacrificio, contribuisce a far densità in attacco. Molto propositivo nella ripresa pur non riuscendo a trovare il gol.