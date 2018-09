Le pagelle del Dudelange - Frising migliore in campo, male Sinani

Risultato finale: Dudelange-Milan 0-1.

© foto di Federico De Luca

Frising 7 - Uno dei migliori in campo. Nega la gioia del gol ad Higuain con un intervento pazzesco. Si oppone anche ad un tiro ravvicinato di Borini, ma non può fare niente sul gol del Pipita. Serata di grazia per il portiere lussemburghese, che prova in tutti i modi a chiudere lo specchio.

Malget 6 - Soffre in un paio di occasioni su Laxalt, ma comunque cerca di contenere al meglio Borini. Quando può aumenta anche il ritmo e si spinge in avanti. Poco preciso al cross. (Dall'84' Jordanov s.v.).

Schnell 6.5 - Limita molto bene le giocate degli attaccanti rossoneri, si perde solo in qualche percussione centrale da parte dei centrocampisti avversari.

Prempeh 5.5 - Uno dei pochi sotto la sufficienza. Oltre a deviare il gol nella propria porta si abbassa troppo. Il gol arriva proprio da una situazione simile: quando viene attacco arretra troppo.

El Hriti 5.5 - Nel primo tempo non corre molti pericoli, ma nella ripresa soffre molto Castillejo. Quando lo spagnolo ha spazio e lo punta in velocità, lui non trova più la giusta posizione. (Dall'80' Melisse s.v.).

Stolz 6.5 - È uno dei più pericolosi, ha anche un paio di buone occasioni sui piedi. Calcia quando trova lo spazio, cerca sempre di servire i compagni in profondità. Prezioso anche in fase di non possesso, si sacrifica durante tutti i 90'.

Couturier 6 - Recupera molti palloni in mezzo al campo, anche se pecca un pochino in fase di impostazione. Quando abbassa il ritmo lui, lo abbassa tutta la squadra.

Stelvio 6.5 - Partita di sacrificio, fa densità in mezzo al campo e non risparmia nessuno. Corre per tre e il Milan soffre davvero tanto. (Dal 75' Stumpf 6 - Entra bene in campo, dà una marcia in più ai suoi).

Kruska 6 - Manca un pochino nell'ultimo passaggio e non spinge moltissimo in fase offensiva. Bene in arretramento, dà una mano a tutto il centrocampo.

Sinani 5.5 - Gira a vuoto, non trova mai le giuste misure. Si trova anche due clienti scomodi come Caldara e Romagnoli. Poco spazio, soprattutto nella ripresa.

Turpel 6 - Soffre, scalcia, sgomita e protegge il pallone. Ha il numero 77 sulle spalle, ma è un vero attaccante numero 9. Sfiora anche il gol, bella prova anche in difesa.