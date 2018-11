Le pagelle del Galatasaray - Muslera incerto, si salva soltanto Belhanda

Risultato finale: Schalke-Galatasaray 2-0

Muslera 4,5 - Anche in questa serata conferma tutti i suoi limiti, si fa sfuggire la sfera con un'uscita avventata e regala il vantaggio allo Schalke proprio in avvio di gara. Un errore grave che indirizza la sfida.

Mariano 6 - Sulla destra prova sempre a rendersi pericoloso, in più di un'occasione sprinta per mettere al centro qualche pallone interessante per i compagni. Bravo a prendere le misure di Schopf.

Serdar Aziz 5 - In più di un'occasione va in difficoltà, ha un cliente difficile dalle sue parti come Burgstaller. Ci mette troppo per prendergli le misure dimostrando qualche lacuna evidente.

Ozan Kabak 5,5 - Leggermente meglio rispetto al compagno di reparto, dopo un primo tempo abbastanza tranquillo comincia a traballare leggermente nella ripresa anche per demeriti dell'intera squadra di Terim.

Linnes 5 - Un primo tempo in apnea il suo, soffre terribilmente le folate offensive di Caligiuri ed Embolo. Se ne accorge subito Terim che lo sostituisce ad inizio di seconda frazione. (Dal 46' Omar Bayram 6 - Sicuramente meglio del compagno sostituito, maggiormente attivo lungo la corsia mancina).

Donk 5,5 - Si accende ad intermittenza, prova a fare legna nel momento più complicato ma si ritrova davanti un Harit in ottima forma. Sbaglia qualche tempo di giocata per il taglio degli attaccanti.

Ndiaye 5 - Manca il suo dinamismo e la sua cattiveria agonistica per fronteggiare i tecnici e rapidi tedeschi, nel primo tempo commette qualche fallo di troppo. Prova abbastanza sottotono per l'ex Stoke City.

Onyekuru 5,5 - Prova a svariare lungo tutta la trequarti alla ricerca dello spazio per colpire, spesso ignorato e poco servito dai compagni. Senza l'aiuto del resto della squadra può fare davvero poco per impensierire la difesa dello Schalke.

Belhanda 6,5 - L'unico che prova seriamente ad accendere la luce nella farraginosa manovra turca, tante ottime giocate con il suo destro. Lancia in porta Rodrigues che nel primo tempo si divora il pareggio.

Rodrigues 5 - Tanto fumo e niente arrosto. Veloce e confusionario, punta gli avversari nell'uno contro uno ma finisce per perdere la sfera. Ha l'occasione per siglare il pareggio ma sbaglia a pochi passi dalla porta di Nubel. (Dal 63' Inan 6 - Inserito per limitare i danni e dare maggior ordine al reparto mediano).

Gumus 5 - Non la vede praticamente mai. Un concorso di colpe, sia i compagni che lo servono poco che dello stesso attaccante turco che sbatte continuamente sul muro di Sané. (Dal 72' Celik 5,5 - Entra in campo e si prende un giallo sciocco e senza senso per uno sgambetto a Sané a palla ormai lontana).