Le pagelle del Girona - Stuani mattatore, Portu non si ferma mai

Risultato finale: Barcellona-Girona 2-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bono 6 - Incolpevole in entrambe le reti del Barcellona, esplosivo quando viene chiamato in causa da Messi. Sufficienza meritata per l'estremo difensore del Girona.

Aday 6,5 - Tra i migliori del pacchetto arretrato del Girona, trova anche dello spazio per lanciarsi in sovrapposizione servendo l'assist per la prima rete di Stuani.

Espinosa 6 - Ingaggia una lotta impari con Luis Suarez, difficile il compito nel tenere a bada il Pistolero. A volte ne esce vincitore ma rischia più volte il doppio giallo.

Alcala 6,5 - L'ultimo baluardo della retroguardia del Girona, a volte è ruvido per fermare Leo Messi ma il risultato gli da ragione. Ottima la sua prova.

Juanpe 6 - Un inizio non perfetto, un finale da brivido ma in mezzo tanta sostanza. Negli ultimi minuti di gara rischia seriamente il secondo giallo per un intervento duro su Messi.

Muniesa 5,5 - In sofferenza sulla sua corsia, sulla sua fascia di competenza si butta spesso Semedo che ha creato più di un problema all'ex canterano.

Garcia 5 - Appare abbastanza leggerino nei momenti difficili, si vede poco nel centrocampo del Girona tanto da essere sostituito in avvio di ripresa da Sacristan. (Dal 46' Borja 6 - L'innesto di qualità che serviva per la manovra del Girona, meglio del compagno sostituito).

Pons 6 - Non è facile fronteggiare Leo Messi sulla trequarti, prova a contrastare il numero dieci argentino. Subisce la gomitata che porta all'espulsione di Lenglet.

Granell 6 - Meno in mostra rispetto al solito, carica i compagni e lotta a denti stretti. Prova a dare il massimo in un'ora di gioco ottima del Girona. (Dal 71' Douglas Luiz 5,5 - Non entra benissimo in campo, poteva gestire meglio qualche pallone nel finale).

Portu 6,5 - Ha sbagliato un gol davanti a Ter Stegen ma sulla ribattuta segna Stuani, si è visto salvare un gol da Piqué ma è sempre pronto a inserirsi tra le linee per creare scompiglio alla difesa del Barcellona. (Dal 84' Doumbia sv).

Stuani 7,5 - Una partita da sogno per l'ex attaccante della Reggina, si prende il Girona sulle spalle come sempre. Cinque reti in quattro partite, doppietta al Camp Nou con la seconda rete da spellarsi le mani.