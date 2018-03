Le pagelle del Las Palmas - Chichizola paratutto, Halilovic una furia

risultato finale Deportivo La Coruna-Las Palmas 1-1

Chichizola 7 - Non ha colpe sul gol subìto, con due straordinarie parate nel primo tempo nega al Deportivo la rimonta. A tre minuti dalla fine salva il pareggio su Sidnei.

Michel 6 - Si preoccupa più di presidiare la fascia destra dalle avanzate avversarie e ci riesce in modo discreto. Di conseguenza, però, si propone ben poco in avanti. (Dal 58' Simon 6 - Sembra accontentarsi del pareggio e fa il suo, rimediando un cartellino giallo a spezzare il gioco).

Garcia 6 - Combatte in attacco con il lavoro di Adone, fatica non poco nel duello sul pallone con l'attaccante avversario. D'altra parte è bravo a non concedergli spazio per il tiro.

Ximo Navarro 6 - Si dimostra un centrale di fisico, roccioso. Dove non arriva con la tecnica, compensa con interventi duri ma non fallosi, contribuendo a chiudere la linea difensiva.

Aguirregaray 6 - Anche se si trova a fronteggiare spesso Lucas, riesce sufficientemente ad arginarlo. E' molto bravo nel farsi vedere in avanti, proponendosi sulla corsia mancina e partecipando alla manovra offensiva.

Javi Castellano 5 - Dovrebbe fare filtro a centrocampo, smorzando sul nascere il gioco in velocità del Deportivo. Non ci riesce granché, perde davvero troppi palloni e prende pure un'ammonizione.

Aquilani 5.5 - Dirige la manovra, non lo fa come richiesto a un giocatore della sua esperienza e qualità. Sbaglia una gran quantità di appoggi e si salva giusto per un paio di verticalizzazioni interessanti.

Vicente Gomez 5.5 - Fa a sportellate con Muntari in un duello tutto fisico, ne esce vincitore a metà. Si fa infilare più volte in velocità e non sbarra la strada come dovrebbe. (Dal 77' Tana s.v.).

Halilovic 7 - In assoluto il migliore del match. Si fa notare per velocità di inserimento, progressione sulla fascia, movimenti a rientrare. Fa tutto da solo e centra dopo tre minuti il gol del vantaggio, sfiora la doppietta e ha una marea di occasioni pericolose.

Momo 5 - Del tutto avulso dalla manovra, non riesce mai a trovare la propria posizione in campo. Pensa più a fare falli inutili sulla trequarti che a mettere in pratica qualche idea che possa aiutare gli attaccanti.

Calleri 5 - Un'unica occasione pericolosa in tutta la partita, ma viziata da una posizione di fuorigioco. Evanescente e mai nel vivo del gioco offensivo. (Dal 63' Exposito 5.5 - Non riesce a fare meglio del compagno di reparto, praticamente non si vede e non si sente).