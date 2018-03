Le pagelle del Las Palmas - Si salva Calleri, male Aguirregaray e Galvez

Risultato finale: Las Palmas-Villarreal 0-2

© foto di Imago/Image Sport

Chichizola 6,5 - Il miglior difensore del Las Palmas, l'ex Spezia spesse volte è chiamato ad uscite preziose fuori dalla sua area di rigore per bloccare i contropiedi ospiti.

Michel Macedo 5,5 - Buona la spinta sulla corsia destra ma difetta nel contenere Soriano, il brasiliano ha qualche difficoltà in marcatura sull'ex Sampdoria. (Dal 79' Nacho Gil sv).

Navarro 5 - Paga a volte la sua troppa irruenza, il centrale del Las Palmas svolge un buon lavoro sulle palle alte meno quando il Villarrel dialoga in velocità.

Galvez 4,5 - Tiene in piedi il reparto arretrato di casa nel primo tempo, nella ripresa perde la bussola e quasi a gara terminata si prende il rosso e concedendo il rigore al Villarreal.

Aguirregaray 5 - Un prima frazione abbastanza positiva per il terzino ex Palermo, crolla nella ripresa dimenticandosi di Bacca che lo batte nel tempo prima di realizzare la rete del vantaggio.

Halilovic 5 - Suo uno dei tentativi più pericolosi del primo tempo ma non basta, spesso prova la giocata senza costrutto diventando quasi dannoso per il gioco dei compagni.

Etebo 6,5 - Conferma le sue ottime doti atletiche e di lettura in mezzo al campo, in avvio di frazione è bravissimo a negare il tiro da distanza ravvicinata a Soriano. (Dal 46' Ramirez 5 - Riesce a far rimpiangere il compagno sostituito senza dare la svolta alla manovra del Las Palmas).

Vicente 5,5 - Crolla nel secondo tempo come del resto tutto il Las Palmas, fa mancare il suo filtro a centrocampo lasciando spazio per i contropiedi del Villarreal.

Tana 5 - Ancora una volta è l'assente non giustificato, non si vede praticamente mai se non per qualche traversone indirizzato direttamente sul fondo.

Calleri 6 - Riceve soltanto un vero pallone giocabile e per poco non fa venir giù lo stadio per la bellezza dell'esecuzione, non può nulla se non viene praticamente mai servito.

Exposito 5,5 - Un passo indietro rispetto alla grande prestazione contro il Celta Vigo, il giovane attaccante del Las Palmas questo pomeriggio la vede pochissimo. (Dal 46' Momo 5 - Si accende soltanto nel finale quando si guadagna qualche buon calcio di punizione, per il resto il nulla).