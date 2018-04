Le pagelle del Leganes - Bravo e sfortunato Amrabat, preciso Brasanac

Risultato finale: Real Madrid-Leganes 2-1

Cuellar 5,5 - Poche volte chiamato in causa dagli avanti del Real Madrid, non colpevole sui gol ma traballa in alcune uscite alte.

Zaldua 6,5 - Uno dei calciatori più pericolosi del Leganes, quando spinge riesce a mettere in difficoltà Theo Hernandez che gli concede tanti metri.

Siovas 6 - Il possente centrale di Asier Garitano non stecca, si prende la briga di marcare da vicino Benzema che si rende poche volte pericoloso.

Bustinza 5 - Anticipa tutti sul finire di primo tempo finendo per fornire il pallone per il raddoppio di Mayoral, non una grande prestazione.

Diego Rico 5,5 - Come il collega sul versante opposto riesce ad affondare sull'esterno, da rivedere invece la sua fase difensiva in marcatura su Bale.

Brasanac 6,5 - Ci mette i muscoli in mezzo al campo e cresce esponenzialmente nella ripresa, tanto da riuscire a siglare la rete che accorcia le distanze. (Dal 90' Eraso sv).

Perez 5 - Non riesce a dare i ritmi alla manovra del Leganes, soffre e non poco Kovacic poi in avvio perde anche il pallone dal quale nasce la rete di Gareth Bale.

El Zhar 6 - Meglio quando dialoga con Zaldua, a volte si incaponisce nella soluzione personale senza riuscire a rendersi pericoloso sulla destra.

Gabriel Appelt 6 - L'ex Juventus e Spezia dispone di un gran macino del quale fa buon uso ad intermittenza, il capitano comunque è uno degli ultimi a mollare.

Amrabat 6,5 - Ingaggia un grande duello con il connazionale marocchino Achraf, molto sfortunato nella prima frazione quando colpisce la traversa dal limite dell'area. Firma l'assist per Brasanac. (Dal 90' Naranjo sv).

Guerrero 5,5 - Prima mette in apprensione Casilla poi si divora un gol quasi fatto, si muove bene mettendo in difficoltà Vallejo. (Dal 63' Beauvue 6,5 - Ci mette più qualità in zona offensiva rischiando anche il gol indimenticabile al Bernabeu da circa quaranta metri).