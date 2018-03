Le pagelle del Leganes - Diego Rico mai domo, perfetto Bustinza

Risultato finale: Leganes-Siviglia 2-1

Cuellar 6,5 - Il Siviglia non calcia mai verso la porta ma nell'unica occasione si fa trovare pronto, perfetta la sua parata in tuffo su Sarabia.

Zaldua 6 - Partita abbastanza ordinata e diligente del terzino destro del Leganes, si spinge poco in avanti e tiene botta sulle poche offensive dal suo lato di Nolito.

Bustinza 7 - Una prova impeccabile in fase difensiva impreziosita dal colpo di testa perfetto per il vantaggio del Leganes, prende il tempo ad Escudero ed insacca.

Siovas 6,5 - Non sbaglia praticamente nulla il centrale greco, bravissimo quando deve uscire dalla linea dei difensori per chiudere su Vazquez. Roccioso al punto giusto.

Rico 7 - Spina nel fianco della retroguardia del Siviglia, spinge più di Omar Ramos e affonda sfruttando qualche incertezza di troppo del diretto avversario Layun. Serve anche l'assist per la rete di Eraso.

Gabriel Appelt 6 - Partita senza lampi dell'ex Spezia e Juventus che mette da parte la tecnica per privilegiare l'intensità agonistica in mezzo al campo, prestazione sufficiente per lui. (Dal 90' Gumbau sv).

Perez 6,5 - Qualità e quantità in mezzo al campo, abbina le due caratteristiche giocando una miriade di palloni e andando a contrastare anche Banega sul primo possesso.

El Zhar 6,5 - Non è guizzante come al solito ma si trovare pronto al momento giusto, pennella alla perfezione il traversone per la testa di Bustinza che sblocca la sfida.

Eraso 6,5 - Un primo tempo sottotono ma una ripresa da protagonista, si sacrifica e colpisce. Inserimento perfetto alle spalle di N'Zonzi per realizzare la rete del raddoppio.

Omar Ramos 6 - Si accende anche lui soltanto nella ripresa, recupera un pallone a centrocampo dando il via all'azione del raddoppio. Sulla sinistra lascia spazio alle sovrapposizioni di Diego Rico.

Amrabat 6 - In avvio sfiora la rete del vantaggio, gliela nega Lenglet che salva sulla linea. Rimane sempre sulla linea dei difensori avversari per mettere pressione al Siviglia. (Dal 90' Beauvue sv).