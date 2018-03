Le pagelle del Leicester - Vardy a segno, errore fatale di Schmeichel

Risultato finale: Leicester-Chelsea 1-2

Schmeichel 5 - Rovina una grandissima prestazione con la topica finale, uscita completamente sbagliata che regala la rete della vittoria a Pedro.

Simpson 6,5 - Sicuramente il più propositivo della squadra di Puel, spinge forte su tutta la corsia destra ingaggiando un buon duello con l'ex Fiorentina Marcos Alonso. (Dal 107' Diabate sv).

Morgan 5,5 - Dal punto di vista fisico e aereo vince tutti i contrasti ma viene tradito dalla rapidità di Morata, lascia troppo spazio alla punta spagnola.

Maguire 5,5 - Anche lui fa molta fatica nel contenere Morata, si prende anche il cartellino giallo per i reiterati falli ai danni dell'ex attaccante della Juventus.

Chilwell 6 - Buona prestazione del terzino mancino, vince la lotta con Moses che punge pochissimo nella sua zona di competenza. Si lancia anche in sovrapposizione.

Mahrez 6,5 - Manca la sua fantasia alla manovra del Leicester, si accende a tratti e da un suo dribbling errato nasce la rete di Morata. La musica cambia nel secondo tempo quando si prende in mano la squadra e mette al centro il pallone per il gol del pareggio.

Iborra 5,5 - Partita negativa dell'ex Siviglia, tanti i duelli persi in mezzo al campo dal centrocampista spagnolo. Mezzo voto in più per il destro dal quale nasce la rete di Vardy. (Dal 106' Adrien Silva sv).

Ndidi 6,5 - Tanta quantità e corsa in mezzo al campo, si trova in ogni zona del campo anche se pecca in precisione in fase di appoggio per i compagni.

Albrighton 6,5 - Il più positivo del centrocampo del Leicester, tanta intensità sulla corsia mancina. Innumerevoli i traversoni spediti al centro per i compagni. (Dal 116' Gray sv).

Vardy 7 - Fino all'ultimo minuto della sfida rincorre la sfera, la fame dei giorni migliori per l'attaccante del Leicester che sigla da centravanti di razza la rete del momentaneo pareggio.

Iheanacho 5 - Da dimenticare la prestazione dell'ex Manchester City, sul finire di primo tempo spreca un contropiede ghiotto sbagliando l'elementare servizio per Mahrez. (Dal 68' Okazaki 6 - Sicuramente il suo apporto è migliore rispetto a quello del compagno sostituito, maggiore qualità alla manovra offensiva).