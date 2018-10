Le pagelle del Lione - Dembelé si riscatta, Fekir delude le aspettative

Risultato finale Olympique Lione-Shakhtar Donetsk 2-2

Lopes 6.5 - Attento, reattivo, decisivo. Devia sopra la traversa la conclusione di Moraes e in angolo l'occasione di Marlos. Nulla può invece sulla successiva doppietta dell'attaccante brasiliano.

Dubois 7 - Non si è visto quasi mai in area avversaria, poi arriva e sigla il gol del pareggio quasi a sorpresa. Sulla fascia destra non brilla, ma conta aver gonfiato la rete.

Marcelo 5.5 - Ingaggia un duello personale con Junior Moraes e ne esce sconfitto, non riuscendo ad arginare al meglio l'attaccante avversario. Come in occasione del vantaggio ucraino.

Denayer 6 - Qualche volta arriva in ritardo sugli anticipi, ma è impeccabile invece quando deve andare in chiusura. Memorabile quella su Stepanenko a salvare il risultato.

Mendy 6 - Offre buone sortite sulla corsia mancina, salendo di intensità alla distanza. Interessante il filtrante nel primo tempo, poi sciupato da Dembelé.

Traorè 5.5 - Sembra mettere da parte le sue qualità offensive per dare una mano al centrocampo. Quando si sgancia per farsi vedere in avanti, ci mette il fisico ma non la pericolosità. (Dal 63' Depay 6.5 - Chiamato a dare la scossa al Lione, ci riesce alla grande, facendo partire l'azione del 2-2 e rendendosi costantemente pericoloso).

Tousart 5.5 - Ha il compito di far legna a centrocampo, preoccupandosi soprattutto di spezzare il gioco. Non sempre lo fa con la giusta precisione, perdendo alcuni palloni mortiferi.

Ndombele 6 - E' giovanissimo ma sa abbinare doti fisiche e carattere deciso. Non è una delle gare più facili per mettere in mostra le proprie qualità, quindi si limita a fare il suo senza strafare. (Dall'87' Diop s.v.).

Aouar 6.5 - Il più giovane della squadra si carica il gruppo sulle spalle con personalità e qualità. Il classe '98 si vede annullare il primo gol in Champions, si consola con l'assist per il pareggio di Dubois.

Fekir 5.5 - L'uomo più atteso nella fila del Lione lascia molto delusi. Non sembra trovare la giusta collocazione in campo, la mira non è delle migliori nel pallonetto e nel poco convinto colpo di testa. Nella ripresa realizza almeno l'assist per Dembelé.

Dembele 6 - Ha sui piedi l'occasione principe nei primi minuti e riesce a sbagliare addirittura la doppia conclusione con la porta praticamente sguarnita. Si riscatta con un gran secondo tempo, segnando la rete che accorcia le distanze. (Dall'81' Cornet s.v.).