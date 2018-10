Le pagelle del Lione - Ndombele, che potenziale. Aouar deludente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lopes 6 - Subisce tre gol, ma non ha colpe. Ha tanti meriti invece sugli altri tentativi dei tedeschi: a un certo punto viene preso a pallonate, ma lui risponde sempre presente.

Tete 5 - Da quel lato c'è Schulz che spinge molto e l'olandese spesso se lo perde, distratto. Poco apporto anche in fase offensiva.

Marcelo 6 - Giganteggia nella prima parte di partita, a tratti sembra un muro. Qualche piccolo svarione, ma la sua prova resta sicuramente positiva.

Denayer 5,5 - Ha il merito di far ripartire l'azione in occasione del gol del 3-2 dell'OL. Poco deciso invece sulla prima rete di Kramaric.

Mendy 6 - Se la cava tutto sommato bene, apprezabili le sue discese sulla corsia, con buona tecnica e una gamba da velocista.

Ndombele 7 - La convocazione e l'esordio in nazionale non hanno fatto altro che caricarlo ancor di più. Adesso sembra avere più personalità, domina per un tratto della gara in mediana, si concede anche giochi di prestigio. E trova anche il gol in questa serata di Champions League. Che potenziale.

Tousart 5 - Troppo fuori dal gioco, dovrebbe essere il metronomo là in mezzo e invece è l'uomo che tutti cercano e nessuno trova. Si nasconde.

Aouar 5 - Deludente anche la sua prestazione. Alte sono le aspettative su un altro degli enfant prodige dell'OL, che oggi però non incide minimamente.

Traoré 7 - E' il migliore tra i suoi. Un gol di rapina, un assist intelligente, tanta corsa sulla corsia. Ottima prova. Dal 90' Cheikh s.v.

Depay 6,5 - Corricchia, trova poco spazio, quasi dorme per un'intera gara. Poi il lampo che cambia tutto il giudizio: accelerazione, corpo perfetto sul difensore e sinistro chirurgico per l'illusorio 3-2. Dall'81' Dembelé s.v.

Terrier 5,5 - Impalpabile, a volte viene in mezzo al campo per toccare più palloni ma raramente ha la lucidità per fare la scelta giusta. Dall'82' Ferri s.v.