Le pagelle del Liverpool - Firmino, non solo il gol. Milner corre per due

Alisson 6 - Non rischia praticamente mai. Stavolta quand'è fuori dall'area pensa poco a cosa fare e la mette fuori. A volte è bene essere banali. Impredibile il tiro di Lamela nel finale.

Alexander-Arnold 6,5 - Le sue discese sulla fascia non mancano mai, è attento anche in fase difensiva. E il piede caldo, dai piazzati, lo fa sentire anche oggi. Dal 90' Matip s.v.

Gomez 5,5 - L'unico sotto la sufficienza, malgrado il successo a Wembley. Il centrale è disastroso per metà primo tempo, sbaglia almeno tre interventi e regala palloni agli avversari. Oggi l'unico anello debole.

Van Dijk 6,5 - Alza il muro e non fa passare nessuno. Il Tottenham oggi non riesce a fraseggiare, ma non può ricorrere neanche ai lanci lunghi: di testa sono tutte sue.

Robertson 6 - Fa bene le due fasi, senza eccellere ma adempiendo alle mansioni che usualmente Klopp gli assegna.

Milner 7 - La sua partita termina con quasi 12 km di corsa, pressing, gegenpressing e inserimenti. Serve ovunque, che sia in mediana o in zona offensiva. Senza disdegnare le coperture.

Keita 6,5 - Un centrocampista totale, che non si ferma un secondo e dà sempre manforte in ambo le fasi. Anche oggi un'ottima prestazione. Dall'83' Sturridge s.v.

Wijnaldum 7,5 - Impeccabile in ogni cosa che fa, che sia d'attacco o di difesa. Trova la rete che sblocca il match con un colpo di testa preciso.

Salah 7 - Come al solito fa ciò che vuole sulla fascia. Impegna un paio di volte seriamente Vorm, partecipa ad ogni azione offensiva del Liverpool. E contro Rose il duello lo vince lui.

Firmino 7,5 - Un gol di rapina, come spesso gli accade. Ma soprattutto un grandissimo lavoro per la squadra, spesso anche sporco. Rifinisce per i compagni, viene a prendere il pallone anche a centrocampo se serve. Tatticamente è diventato davvero intelligente. Dal 74' Henderson s.v.

Mané 6,5 - Peggio del solito, ma più che sufficiente. Non è il solito cecchino, ma va vicino al gol almeno due volte in questo pomeriggio. Con la sua velocità sa spaccare la difesa avversaria.