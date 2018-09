Le pagelle del Liverpool - Magia di Sturridge, Firmino non incide

Risultato finale: Chelsea-Liverpool 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alisson 6,5 - Per due volte nega una chiara occasione da rete al Chelsea, nel primo tempo su Willian poi evita la doppietta di Hazard nella ripresa. Prezioso per il Liverpool.

Alexander-Arnold 5 - Spinta costante lungo tutta la corsia destra, rovina la sua prestazione lasciando troppo spazio ad Hazard come nell'occasione della rete del belga.

Van Dijk 6,5 - Il difensore più pagato della storia comanda la difesa da veterano, se Giroud tocca pochissimi palloni è anche grazie alle letture dell'ex Southampton.

Gomez 6,5 - Prestazione convincente al fianco di Van Dijk, rimane la sua grande chiusura nella seconda frazione sbarrando la strada del raddoppio a Willian.

Robertson 6 - Soffre relativamente poco la spinta di Willian, spesso si lancia in progressione lungo la corsia mancina ma i suoi traversoni non vengono sfruttati dai compagni.

Wijnaldum 5,5 - Prova sottotono dell'olandese, corre molto come suo solito fare ma non riesce nel contrastare in modo efficace i costruttori di gioco avversari.

Henderson 5 - Esce dal campo abbastanza stizzito per la sostituzione ma non è sicuramente la miglior gara del capitano dei Reds, non regala geometrie per i compagni e perde il duello con Jorginho. (Dal 78' Keita sv).

Milner 6 - Come sempre non manca il suo apporto dinamico alla manovra del Liverpool, sui calci piazzati scodella tanti palloni interessanti per gli attaccanti. (Dal 86' Sturridge 7 - Ci mette tre minuti per estrarre dal cilindro un mancino perfetto che regala il pareggio al Liverpool).

Salah 6,5 - Esce prima del previsto dalla sfida ma rimane l'uomo più pericoloso della squadra di Klopp, soltanto l'ex compagno ai tempi della Roma Rudiger gli nega la gioia del gol. (Dal 66' Shaqiri 5,5 - Ha una buona occasione ma non riesce a sfruttarla a pochi passi da Kepa).

Firmino 5 - Partita abbastanza in ombra per il brasiliano, spesso contrastato bene da Rudiger. Ha un'occasione ma si vede respingere il pallone sulla linea da David Luiz.

Mané 6 - Non è ancora il giocatore che abbiamo ammirato durante la scorsa stagione, si accende poche volte e nella ripresa impegna seriamente Kepa con il destro.