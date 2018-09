Le pagelle del Liverpool - Mané imprendibile, Firmino decisivo

Risultato finale: Liverpool-Paris Saint-Germain 3-2

Alisson 6 - Reattivo sulla conclusione potente ma centrale di Neymar nel primo tempo. Incolpevole sul gol del PSG.

Alexander-Arnold 6.5 - Spinge molto sulla fascia destra andando sempre al traversone. Qualche piccola pecca nella fase difensiva ma il ragazzo è giovane e ha tutto il tempo per migliorare.

Gomez 6.5 - Stacca sempre di testa sui traversoni che arrivano dal fondo. Si francobolla a Cavani senza lasciargli spazio.

Van Dijk 6.5 - Pressoché perfetto vicino al gol nella prima frazione di gara. Prova a fermare Neymar in velocità in occasione del 2-2 di Mbappé ma è troppo morbido. Si riscatta servendo a Firmino il gol vittoria.

Robertson 6.5 - Si sovrappone spesso sulla fascia sinistra a Mané ma soprattutto si francobolla a Mbappé senza mai lasciargli la giocata.

Milner 7 - Vince tutti i duelli a centrocampo allargandosi spesso e cercando il cross verso Sturridge. Freddo dal dischetto quando realizza il 2-0.

Wijnaldum 6 - Si vede meno rispetto al solito ma si fa sentire con tanto lavoro sporco in mezzo al campo.

Henderson 6.5 - Pressa a tutto campo sui portatori di palla del Paris Saint-Germain rubando molti palloni.

Salah 5.5 - Generoso, attacca spesso la profondità sfruttando la sua rapidità anche se non è preciso nella conclusioni a rete. Perde banalmente il pallone da cui nasce il 2-2 (Dall’86’ Shaqiri sv).

Sturridge 6.5 - Torna in campo complice le condizioni non al meglio di Firmimo e lui ricambia subito con il gol che rompe l’equilibrio. Nella ripresa si divora il tris, esce stremato (Dal 72’ Firmino 7 - Viene accolto da un’ovazione al suo ingresso in campo ed è lui che firma il gol vittoria).

Mané 7 - A tratti imprendibile, costringe i difensori del PSG alla scorrettezza conquistando molti calci di punizione e il rigore del 2-0.