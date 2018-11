Le pagelle del Liverpool - Milner illude, Salah delude

Risultato finale Arsenal-Liverpool 1-1

Alisson 6 - La respinta su Lacazette si scontra con l'erroraccio in uscita su Mkhitaryan. Non ha responsabilità sul gol e fa una grande parata su Torreira, mandando sopra la traversa.

Alexander-Arnold 5.5 - Non spinge mai, poco intraprendente. Fin troppo rinunciatario nel confronto con Kolasinac, che lo costringe a rimanere basso.

Gomez 5.5 - I tre dietro la punta lo obbligano a uscire e si lo prendono spesso in mezzo. Soprattutto Lacazette gli rende la vita difficile.

Van Dijk 6.5 - Fa bene quel che deve in fase difensiva ma si rende molto pericoloso da attaccante aggiunto. Un'occasione divorata nel primo tempo, un palo colpito e una grande parata di Leno.

Robertson 5.5 - Tra la velocità di Bellerin e le incursioni di Mkhitaryan non passa un bel pomeriggio. Resta a presidiare la fascia sinistra, senza mai affacciarsi avanti.

Milner 7 - Firma il suo terzo gol stagionale, ribadendo in rete il vantaggio dei Reds. E' importante in fase di ripiegamento grazie a corsa e dinamismo. Non si risparmia mai.

Fabinho 5 - E' il peggiore del Liverpool. Non azzecca mai i tempi della manovra, è troppo spesso in ritardo e costretto al fallo. Rischierebbe anche l'espulsione per doppia ammonizione.

Wijnaldum 5.5 - La sua è una partita assolutamente anonima e non riesce a replicare la prestazione del compagno Milner. Non trova mai gli inserimenti per far alzare la squadra.

Salah 5.5 - L'ex Roma offre una prestazione decisamente sottotono rispetto al solito. Quando accelera è sempre un'insidia ma gli manca lo spunto per essere decisivo. (Dal 90' Matip s.v.).

Firmino 6 - E' il migliore tra i tre d'attacco, colleziona svariate occasioni da gol. Da solo tiene impegnato la difesa dell'Arsenal e colpisce anche un palo. (Dall'80' Shaqiri s.v.).

Mané 6 - Ingenuo in occasione del gol annullato, quando si dovrebbe disinteressare all'azione. Mette lo zampino sull'1-0 di Milner, confezionando il cross dal quale nasce la rete.