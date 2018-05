Le pagelle del Liverpool - Notte da incubo per Karius, sfortunato Salah

Risultato finale: Real Madrid-Liverpool 3-1

Karius 4 - Consegna la Champions nelle mani di Sergio Ramos, due papere clamorose che permettono al Real di vincere agevolmente. Prima regala incredibilmente la sfera a Benzema poi perde la testa e non riesce a bloccare un tiro docile di Gareth Bale.

Alexander-Arnold 6 - Primo tempo da grande protagonista con tanto di tentativo verso la porta di Navas, nel secondo tempo invece arretra il suo raggio d'azione viste le iniziative di Marcelo.

Lovren 6,5 - Si fa valere sul gioco aereo nell'area di rigore avversaria, di testa infatti anticipa Casemiro e serve l'assist vincente per la rete del momentaneo pareggio di Mané.

Van Dijk 6 Non ha assolutamente alcuna responsabilità sulle tre reti del Real Madrid, ha rischiato nel primo tempo di portare in vantaggio i suoi anticipando Navas.

Robertson 7 - Dopo Mané è il miglior campo del Liverpool, non si ferma mai affondando spesso lungo la corsia mancina. Non dispiace in fase difensiva, suo l'anticipo provvidenziale nella propria area di rigore su Cristiano Ronaldo.

Wijnaldum 5,5 - Partente a razzo per lui come tutto il Liverpool andando a pressare alto il Real Madrid, cala alla distanza e contrasta poco e male il centrocampo avversario.

Henderson 6 - Prova a mettere ordine in mezzo al campo, gioca in maniere elementare e commette degli errori da segnalare. Preciso quando c'è da contrastare.

Milner 6,5 - Esce stremato dal campo prima del terzo gol del Real Madrid, si muove bene su tutto il fronte offensivo e lascia partire anche qualche traversone abbastanza interessante. (Dal 83' Emre Can sv).

Salah 6,5 - Senza alcun dubbio nella serata di Kiev fa suo il premio sfortuna, un problema alla spalla dopo uno scontro con Ramos lo costringe a lasciare il campo dopo soli trenta minuti. Fino alla sostituzione è uno degli uomini più pericolosi del Liverpool. (Dal 30' Lallana 5,5 - Non è Salah e lo si nota fin da subito, commette un'errore nella propria metà campo che stava per regalare la rete a Isco che fortunatamente colpisce la traversa).

Firmino 5 - Mai pericoloso l'attaccante brasiliano del Liverpool, il suo apporto manca nella partita più importante e non riesce mai a calciare verso la porta di Navas.

Mané 7 - Prova a tenere alto l'onore dei Reds, riapre le speranze firmando in spaccata la rete del momentaneo pareggio. Prima della seconda papera di Karius colpisce il palo, lì termina la finale del Liverpool.