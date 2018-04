Le pagelle del Liverpool - Salah si scalda, Ings ritrova il gol

Risultato finale West Bromwich-Liverpool 2-2

Karius 6.5 - Intervento interessante su Rondon a salvare nel finale, dopo essersi di fatto annoiato per tutto il primo tempo.

Gomez 6 - Buona progressione sulla corsia destra, a cercare il fondo e il cross. Anche se i suoi filtranti non sempre riescono a giungere a destinazione.

Klavan 6 - Conferma un'altra prestazione positiva, sbarra la strada agli avanti del West Brom. Rodriguez non riesce mai a trovare il varco per inserirsi, se non in un'unica circostanza nella ripresa.

Van Dijk 6.5 - Preciso, puntuale negli anticipi, fa sentire la propria presenza in area avversaria sui calci piazzati. Sarà costato molto, però si dimostra un gran difensore.

Moreno 5.5 - Soffre la prestanza fisica di Phillips sulla propria corsia, se lo lascia sfuggire in velocità e non riesce mai a prenderlo nell'uno contro uno.

Wijnaldum 6 - Morde le caviglie, fronteggia senza paura gli avversari facendo filtro a centrocampo. Recupera tantissimi palloni e chiude le vie di rifornimento del gioco.

Henderson 6 - Un po' compassato rispetto i suoi standard, ma non fa mai mancare la qualità nel giostrare la manovra di gioco con intelligenza e ordine.

Milner 6.5 - Quanto sono preziosi gli inserimenti del centrocampista, che si infila negli spazi e si allarga, offrendo spesso buoni cross in mezzo per i compagni.

Salah 7 - Sfugge con facilità alla marcatura. Un tocco per aggiustare la palla, un altro per scavalcare il portiere: l'egiziano scalda i motori in vista della Champions contro la sua ex Roma ed eguaglia il record di Suarez di 31 gol stagionali con la maglia del Liverpool. (Dall'83' Lovren s.v.).

Ings 7 - Sei partite, le ultime due da titolare, ed ecco il primo gol stagionale per l'attaccante che fa rifiatare Firmino in vista della Champions. (Dal 65' Firmino 6 - Si riposa per la sfida contro la Roma, entra in campo e partecipa all'azione del gol di Salah).

Mane 6.5 - Lavora con destrezza il bel pallone che serve a Ings per il gol del vantaggio. Resta, però, l'unico acuto di tutta la partita giocata sottotono. (Dal 65' Oxlade-Chamberlain 6.5 - E' ovunque a centrocampo, contribuendo ad alzare il baricentro. Delizioso il servizio per Salah, a bucare la difesa avversaria).