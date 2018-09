Le pagelle del Manchester City - Fernandinho distratto, Sané incisivo

Stella Rossa, Boakye: "Pari col Napoli dà fiducia per il futuro"

Dugarry contro Neymar: "Inaccettabile, ha preso in giro il mondo"

Manchester City-Lione, le formazioni: out Aguero, c'è Gabriel Jesus

Premier League, per guidare il calcio inglese ci sarebbe l'idea Tony Blair

La BBC incorona Lionel Messi: "Unique and Majestic"

Le pagelle dell'AEK Atene - Ponce poco assistito, non delude Oikonomou

Siviglia, Sarabia: "Le cose non stanno andando bene"

Le pagelle del Benfica - Almeida in difficoltà, Gabriel entra e vivacizza

Le pagelle del Viktoria Plzen - Non basta Krmencik, Hubnik dura 45'

Le pagelle del CSKA Mosca - Efremov in affanno, Vlasic il migliore

Sergio Ramos batte il record di Scholes: è il più ammonito in Champions

Bernardo Silva 6.5 - Ha grande qualità, ma nel primo tempo la sfrutta solo in parte. Decisivo, nella ripresa, con la rete che riapre la partita. Regala ai suoi una mezzora di speranza vana.

Gabriel Jesus 5.5 - Parte titolare al posto di Aguero, non sfrutta la chance avuta. Ha poche occasioni per pungere e quelle poche le sciupa senza troppa cattiveria. Dal 63' Aguero 6 - Mezz'ora di qualità e anche un gol sfiorato con un bel destro secco dal limite.

Sterling 6 - Dei suoi è quello più ispirato, pimpante, scattante. Crea diversi pericoli alla difesa del Lione ma fallisce anche una buona occasione che andava convertita in rete. Dal 75' Mahrez 6 - Buon impatto sul match con diverse iniziative sulla corsia destra.

David Silva 6 - Agisce tra centrocampo e attacco, gioca tante volte la palla ma non trova le imbucate giuste per i compagni. Quelle che gli appartengono.

Gundogan 6 - Smista diversi palloni, prova a dare ordine alla squadra, ci riesce ma i ritmi non sono altissimi. Nel primo tempo segna ma in fuorigioco. Dal 55' Sané 6.5 - Imprendibile palla al piede, propizia il 2-1 con uno sprint dei suoi e dà sempre l'impressione di poter creare pericoli dal nulla.

Delph 5.5 - Sfiora la rete a fine primo tempo ma è goffo, nel mancato intervento, in occasione della rete di Depay, che approfitta del suo errore per battere Ederson.

Stones 5.5 - Sorpreso dal cross di Fekir sul primo gol, sulla rete dell'attaccante indietreggia troppo con tutto il reparto e gli lascia troppo spazio per calciare a rete.

Ederson 6.5 - Ordinaria amministrazione, per il portiere del Manchester City, che può nulla sulle due reti subite. Nella ripresa evita il tris su Depay: gran parata e palo.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy