Le pagelle del Monaco - Jovetic decide, male Raggi

Risultato finale: Monaco-Lille 2-1.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Subasic 6 - Nel primo tempo viene impegnato in diverse occasioni, nella ripresa non subisce tiri verso la porta. Ha poche colpe sul gol del Lille.

Sidibé 6 - Non una partita perfetta, ma comunque ci mette il giusto carattere. Quando trova spazio prova ad affondare sulla destra.

Glik 5.5 - Un paio di disattenzioni nel primo tempo, da cui nasce il gol del Lille. Bene nella ripresa, ma la sua prova resta insufficiente.

Jemerson 5.5 - Come il compagno di reparto non gioca una buona prova, lascia troppa iniziativa agli avversari.

Raggi 5 - Non riesce a limitare le giocate degli ospiti, trova anche pochissimi spazi in fase offensiva.

Moutinho 7 - Uno dei più aggressivi, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa si inventa un ottimo assist per Jovetic.

Tielemans 6 - Compie qualche sbavatura, ma recupera anche moltissimi palloni. Dà un buon supporto al compagno di reparto.

Lopes 7 - Prima pareggia i conti, poi nella ripresa dà una scossa a tutta la squadra. Nell’uno contro uno è imprendibile. (Dall’87’ N’Doram s.v.).

Lemar 5.5 - Prova qualche giocata, soprattutto quando sembra tutto fermo. Ma i suoi tocchi e le sue verticalizzazioni non sono mai pericolose.

Keita 5.5 - Serve l’assist per il gol del pareggio, ma durante il primo tempo combina pochissimo. E infatti esce al termine del primo tempo. (Dal 46’ Jovetic 7 - Entra in campo e decide la sfida con un gran gol).

Falcao 6 - Gioca con molta voglia, si muove molto bene tra le linee. Non ha molte occasioni da gol, ma si mette a servizio della squadra. (Dal 77’ Ghezzal 5.5 - Si vede poco, non entra in partita come dovrebbe).