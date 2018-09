Le pagelle del Porto - Aboubakar fantasma, Telles fallisce il rigore

Risultato finale: Schalke 04-Porto 1-1

Casillas 6 - Non può fare granché sul gol dello Schalke. Per il resto sempre attento.

Maxi Pereira 6 - Senza infamia né lode. Una partita positiva ma senza mai un acuto.

Felipe 6 - Buona la prestazione in fase difensiva. Vicino al gol in una delle solite proiezioni offesive.

Militao 6 - Anche lui disputa una partita discreta, non soffrendo mai la fisicità di Uth.

Telles 5.5 - Sbaglia un rigore dopo dodici minuti e questo lo condiziona per tutto il match. Timido nel proporsi in avanti.

Otavio 6 - Segna con freddezza il rigore del pareggio. Buona partita sulla corsia. (dall'87' Hernani s.v.)

Danilo 5.5 - Tanti errori di misura che non fanno decollare la sua partita. Forse ancora indietro fisicamente.

Herrera 5.5 - Il gol dei tedeschi arriva da un suo pallone perso. Non la sua miglior partita.

Brahimi 4.5 - Dovrebbe essere uno di quelli che fa la differenza e invece si perde per tutto il match in una marea di dribbling non riusciti. (dall'82' Oliveira s.v.).

Aboubakar 4 - Non entra praticamente mai in partita. Abulico per un'ora e sostituito da Conceiçao (dal 60' Corona 6 - Entra e si dà da fare fino al 90').

Marega 6 - Si procura con esperienza e furbizia il dubbio rigore dell'1-1.