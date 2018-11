Le pagelle del Portogallo - R.Sanches ispirato, ingenuo Danilo Pereira

Risultato finale: Portogallo-Polonia 1-1

Beto 6 - Non compie una parata per più di un tempo, si fa trovare pronto nella ripresa sulle numerose iniziative della Polonia. Intuisce ma non riesce a parare il rigore di Milik, pregevole invece la parata su Zielinski.

Cancelo 6,5 - Il solito motorino lungo tutta la corsia destra, in fase di possesso è il primo ad attaccare la profondità con grande continuità. Di testa salva sulla linea un destro in diagonale di Frankowski che salva il risultato.

Pepe 5,5 - Torna in campo con la fascia di capitano, non dà quella grande sicurezza al reparto arretrato. Qualche disattenzione di troppo unita ad una serie di retropassaggi che costringono Beto agli straordinari.

Ruben Dias 6 - Diventerà l'inamovibile della retroguardia lusitana, sbaglia poco o nulla nella serata di Guimaraes. Fronteggia Milik con personalità, nessuna sbavatura degna di nota.

Rodrigues 6 - Alla terza apparizione con la maglia lusitana non delude, ha il suo bel da fare in marcatura su Frankowski. Concede qualche metro al polacco, c'è qualcosa da migliorare ma è onnipresente in sovrapposizione.

Renato Sanches 6,5 - La qualità al potere, specie per un tempo. Nella prima frazione si prende la scena, gioca a testa alta e tesse il gioco dei lusitani. Da un suo corner nasce la rete del momentaneo vantaggio di André Silva. Cala leggermente nella ripresa ma la prestazione rimane pregevole.

Danilo Pereira 4,5 - Discreta prestazione per un'ora di gioco, commette poi l'errore del fallo da ultimo uomo ai danni di Milik. Risultato? Cartellino rosso, Portogallo in dieci e pareggio della Polonia dagli undici metri.

William Carvalho 6 - Uno dei protagonisti che tocca più palloni durante tutta la sfida, gioca da interno mancino chiudendo specie su Zielinski. Con l'espulsione di Danilo Pereira svolge i compiti di mediano di rottura.

Rafa Silva 5 - Non sfrutta la grandissima occasione che gli mette a disposizione Fernando Santos, avulso dalla manovra e mai pericoloso. Quando punta Bereszynski finisce sistematicamente per perdere la sfera. (Dal 71' Bruma 6 - Qualche sgasata lungo la corsia destra, più pericoloso del compagno sostituito).

André Silva 6,5 - Era chiamato a riscattarsi dopo la cupa serata di San Siro, risponde presente nell'unico vero pallone giocabile. Colpo di testa perfetto per il momentaneo vantaggio lusitano, si muove molto tra le maglie della difesa polacca. (Dal 87' Eder sv).

Guerreiro 5,5 - Prestazione dai due volti per il laterale lusitano, utile in fase di non possesso meno al momento di affondare sulla corsia mancina. Schierato diversi metri più avanti del solito, non incide. (Dal 62' Joao Mario 5,5 - Non ripete la prestazione di sabato, non entra benissimo in partita).