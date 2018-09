Le pagelle del PSG - Meunier un fattore, bene Buffon e Verratti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buffon 6,5 - Non può far nulla sull'autogol di Rabiot, mentre risponde presente in altre situazioni, distendendosi bene sui tentativi da fuori e chiudendo bene lo specchio nelle soluzioni da distanza ravvicinata. Almeno un paio di parate decisive.

Meunier 7 - Pian piano sta diventando sempre più determinante per questo PSG. Difensivamente lascia un po' a desiderare, in il suo apporto offensivo è da interprete top del ruolo. A segno anche oggi, dopo la prelibatezza in Champions League, e alla fine è sua la rete decisiva per questa vittoria. Dall'86' Kehrer s.v.

Marquinhos 6,5 - Qualche sbavatura nella prima parte di gara, ma più volte risulta provvidenziale. Un salvataggio a pochi metri dalla linea e tante altre chiusure. Con la fascia al braccio acquisisce personalità.

Kimpembe 6 - Tuchel gli dà una chance e lui lo ripaga con una prova ordinata, senza nessun grave svarione.

Bernat 5,5 - Deve ancora entrare nei meccanismi del PSG. Si vede troppo poco in questo pomeriggio.

Verratti 6,5 - C'è un PSG con Verratti e uno completamente diverso senza Verratti. E' l'uomo dell'ordine, del recupero palla, della sostanza abbinata alla qualità. Buona prova. Dal 78' Choupo-Moting 7 - Gli bastano cinque minuti, dal momento del suo ingresso in campo, per incidere con la rete che chiude i giochi. La sua prima in Ligue 1.

Rabiot 5 - E' il peggiore in campo. Spaesato a centrocampo, si fa carambolare il pallone addosso e firma l'autogol. Sfortunato, sì, ma uno con la sua qualità può fare molto di più.

Draxler 6 - Si muove bene, svaria sulla trequarti e combina con i tempi giusti con i compagni.

Neymar 6 - Gioca con classe, serve l'assist a Meunier per il 2-1, subisce qualche fallo come al solito. Forse meriterebbe anche di calciare un calcio di rigore, ma l'arbitro non crede alla sua caduta. Sufficiente. Dal 90' Nkunku s.v.

Di Maria 7 - Per Tuchel è fondamentale, lo vede in più posizioni e lui riesce a far bene ovunque. Bello il gol sul velo di Cavani. Tra i migliori.

Cavani 6 - Sfiora il gol più volte, ma è anche sfortunato e per questo non arriva. Il suo lavoro per la squadra però risulta fondamentale.