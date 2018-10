Le pagelle del PSV - Disastro Zoet, Rosario gol capolavoro

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Zoet 4,5 - Ha colpe su entrambi i gol subiti. Può fare di più sull'1-1 di Nainggolan: non tanto sul destro vincente del belga, che lo prende in controtempo, quanto sull'iniziale tiro di Asamoah, che avrebbe dovuto bloccare. In occasione dell'1-2 sbaglia completamente il tempo dell'uscita, scontrandosi poi con Schwaab e lasciando la porta sguarnita per Icardi. Evita la doppietta dell'argentino con un bel tuffo su un colpo di testa.

Dumfries 7 - Prestazione maiuscola. Fa entrambe le fasi in maniera quasi impeccabile. Sono pochi poi i terzini che riescono a contenere fisicamente Perisic: lui è uno di questi.

Schwaab 5 - Perde nettamente il duello con Icardi. Il capitano dell'Inter nel primo tempo lo sovrasta due volte di testa e al rientro dagli spogliatoi gli prende il tempo per segnare il gol vittoria.

Viergever 6 Bada poco allo spettacolo, è molto solido ed efficace. Ha una buona occasione per pareggiare nel finale, ma la spreca non avendo l'istinto da attaccante d'area di rigore.

Angelino 5,5 - Dopo un paio di minuti spreca un clamoroso contropiede, poi fa la differenza a sinistra con le sue verticalizzazioni precise. Soffre tantissimo, invece, in fase difensiva il duo Politano-D'Ambrosio che sulla sua fascia fanno il bello e il cattivo tempo.

Rosario 7 - Ha il merito di sbloccare la gara da fuori area con un destro chirurgico che si infila sotto l'incrocio dei pali. Dà fisicità e quantità al centrocampo olandese.

Hendrix 6 - Ineccepibile nel fare filtro e recuperare palloni, meno preciso quando deve impostare e velocizzare il gioco.

Bergwijn 6 - Pronti via ha subito una buona occasione sul destro, che spedisce sopra la traversa. È poco continuo durante i 90' ma quando si accende fa paura e lo sa bene Handanovic che per fermarlo tocca la palla con la mano fuori dall'area prendendosi il cartellino giallo.

Pereiro 6,5 - Prende il palo nella ripresa e mette i brividi all'Inter. Fa un gran lavoro dal punto di vista tattico: in fase di non possesso si abbassa come mezz'ala, alzandosi poi dietro De Jong quando il PSV ha la palla (dal 75' Malen 6,5 - Va vicino al pareggio con una rovesciata improvvisa parata miracolosamente da Handanovic.)

Lozano 6,5 - Parte forte e regala l'assist del momentaneo 1-0 a Rosario, poi sparisce per rendersi di nuovo pericoloso nel finale. Sull'uno contro uno è imprendibile.

De Jong 5 Inizia bene con una sponda per Bergwijn, poi non si vede più: viene letteralmente mangiato dalla coppia centrale dell'Inter, Skriniar-De Vrij.