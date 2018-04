Le pagelle del Real - Asensio spacca la partita, Ramos insuperabile

Il Real si aggiudica il primo round all'Allianz Arena vincendo 2-1 sul Bayern Monaco

© foto di J.M.Colomo

Navas 6,5 - Diverse le colpe sul gol di Kimmich battezzando troppo presto l'angolo sbagliato. Nella ripresa, invece, sale in cattedra con due parate decisive su Ribery e che salvano il risultato.

Carvajal 6 - A destra spinge tanto, ma concede anche molto. Capisce che Rafinha non è in serata e quasi tutti i pericoli del Real arrivano dal suo lato. Costretto a uscire per infortunio nella ripresa. (dal 67' Benzema 6 - Con l'inserimento del centravanti francese, Vazquez finisce a fare il terzino. Ha l'occasione di chiudere i giochi ma si fa ipnotizzare da Ulreich).

Varane 5 - Fuori posizione sul contropiede di Kimmich che punisce il Real alla prima occasione. Raddoppia sempre su Ribery facendosi saltare puntualmente. Serata storta per il difensore di Zidane.

Ramos 6,5 - Torna al centro della difesa, ma fatica molto quando le squadre si allungano. Tanti gli uno contro uno vinti e decisivo l'anticipo nel secondo tempo sul tiro che sarebbe stato a botta sicura di Muller.

Marcelo 6,5 - Muller dal suo lato non gli permette di fare l'ala aggiunta come al suo solito, ma trova comunque il modo di essere decisivo con il diagonale che porta la squadra di Zidane al pareggio.

Modric 6 - Insieme a Kross esce alto per andare a pressare i difensori del Bayern. Meno incisivo del solito nella manovra del Real, ma quando il pallone scotta i compagni si affidano comunque alla sua freddezza.

Casemiro 5,5 - Inizia bene, ma poi perde di efficacia con il passare dei minuti. Ritmi altissimi e lui perde quasi sempre un tempo di gioco nella distribuzione del pallone. Nel finale Zidane, visto il giallo, non lo rischia e lo sostituisce. (dall'83' Kovacic - s.v.)



Kroos 6,5 - Impressionante per efficacia e lucidità. Gioca un'infinità di palloni e azzera gli errori. Trova sempre il compagno meglio posizionato facendo respirare la sua squadra sul pressing forsennato del Bayern.

Isco 5,5 - Primi minuti di grande qualità. Si fa trovare sempre nella posizione migliore per essere servito dai compagni e quando verticalizza è pericoloso. Dopo l'1-0 di Kimmich, però, sparisce dalla partita e Zidane decide di sostituirlo all'intervallo. (dal 46' Asensio 7 - Entra e spacca la partita con la sua velocità trovando anche il gol del sorpasso).

Vazquez 6 - Preferito a Benzema visto lo stato di forma non eccezionale del francese e per la presenza dal primo minuto di Rafinha. Lo spagnolo, però, almeno nel primo tempo non sfrutta l'occasione concessagli da Zidane non creando pericoli verso la porta di Ulreich. Si fa perdonare nella ripresa orchestrando la ripartenza che porta al gol del 2-1.

Ronaldo 6 - Feeling speciale con il Bayern Monaco a cui ha segnato già 9 gol, ma il primo tempo dell'Allianz Arena dice altro. Si accende solo a intermittenza non creando occasioni da gol. Nella ripresa trova la rete, ma Kuipers vede un stop con il braccio e ferma tutto. Partita comunque di grande sacrificio soprattutto nel finale quando a tratti si trova a fare anche il terzino.