Le pagelle del Real - Kroos, errore che pesa. Mariano ci prova

Risultato finale: CSKA-Real Madrid 1-0

Navas 6 - Sorpreso dal radente di Vlasic, che termina in buca d'angolo dopo una manciata di secondi. Osserva gli assedi dei Blancos per larghi tratti della gara: soltanto nel finale deve opporsi al destro secco di Bijol, che per poco non fa due a zero.

Carvajal 5,5 - Richiamato in panchina da Lopetegui dopo appena quarantatré minuti: con ogni probabilità, un fastidio fisico all'origine della sua sostituzione. Soffre un paio di folate di Vlasic, impegna Akinfeev con il piede debole su una bella sventagliata di Kroos. (Dal 43' Odriozola 5,5 - Discese senza sosta, ma non serve a dovere il riferimento centrale).

Varane 5,5 - Concede forse più spazio del lecito a Vlasic nell'episodio chiave della gara: il serbo ne approfitta per prendere la mira e freddare Navas dal limite dell'area. Unico neo della sua serata, ma dal peso specifico considerevole.

Nacho 6 - Ordinato, anche nelle fasi più caotiche della trasferta madrilena. Sempre (o quasi) ben appostato, sorveglia gli avversari e chiude quando può le iniziative di Chalov e soci.

Reguilon 6 - Buona la prima con i grandi. Qualche timido tentativo d'incursione, è però nelle coperture che trasmette i segnali più confortanti. Al netto di tutte le attenuanti, salva la faccia e premia la fiducia di Lopetegui.

Kroos 5 - Non ci si crede quando, ad una manciata di secondi dal kick-off serve Vlasic con lancio a mezza altezza scellerato. Prova a riscattarsi con un destro secco che non inquadra lo specchio.

Casemiro 6 - Pochi scricchiolii, anche nell'approccio arrembante dei russi. Scherma con buona efficacia ed è il più intraprendente nella prima metà: un suo diagonale si stampa sul legno. Poco dopo l'intervallo lascia il posto a Modric: accorgimento tattico di Lopetegui che esula dalla sua prova. (Dal 58' Modric 5,5 - Combina poco dopo l'ingresso).

Ceballos 5,5 - Avvio pimpante (quantomeno in confronto a qualche compagno): crea scompiglio sulla trequarti russa con un paio di sterzate. Si perde alla distanza, allontanandosi gradualmente dai riflettori della gara.

Vazquez 5,5 - Quanta fatica a districarsi tra le folte maglie russe. Linee intasatissime che gli concedono un margine d'azione pressoché nullo: un paio di dai e vai a parte, non incide sulle dinamiche della gara. (Dal 58' Mariano 6 - Con lui più pepe in attacco. Precisione rivedibile).

Benzema 6 - Prova a prendere per mano i compagni in una serata complicata. Pur a fasi alterne, impegna i due centrali del CSKA. Nel primo tempo, la sua zuccata s'infrange sul montante alto.

Asensio 5 - Conclude a più riprese, perdendo lucidità nelle fasi più critiche. Guida spesso le offensive dei suoi: nel finale si affida agli spioventi, commettendo troppi errori rispetto ai consueti standard.