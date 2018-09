Le pagelle del Real Madrid - Benzema fantasma, Isco cambia il match

Risultato finale: Athletic Bilbao-Real Madrid 1-1

© foto di J.M.Colomo

Courtois 6 - Qualche parata non difficile, sempre attento.

Carvajal 6 - Non il solito motorino. Partita sufficiente senza grandi sussulti.

S. Ramos 6 - Ogni tanto si concede qualche errorino, ma alla fine se la cava sempre con esperienza.

Varane 6.5 - Buona partita anche di personalità. Pochi fronzoli.

Marcelo 6.5 - A metà partita un suo numero difensivo con annesso sombrero, giusto per ricordare perché è uno dei migliori terzini del mondo. Partita sopra la sufficienza.

Kroos 5.5 - Non la sua solita qualità. Sembra in fase calante.

Modric 5 - Si accende raramente e viene sostituto un'altra volta. Complice la precaria condizione fisica e le vicende di mercato di agosto, non sembra essere il solito Modric. (dal 61' Isco 6.5 - Sigla il gol del pareggio 3 minuti dopo il suo ingresso in campo. Cambia la partita.).

Ceballos 5 - Gioca da titolare ma non entra mai in partita. Sostituito nell'intervallo. (dal 46' Casemiro 6 - Dà equilibrio e forza fisica in mezzo al campo).

Asensio 5.5 - Non il solito Asensio. Si accende solo per pochi tratti. Un paio di conclusioni sballate.

Benzema 4.5 - Completamente avulso dalla manovra. Irriconoscibile.

Bale 6 - Non una grande partita, ma ha il merito di trovare l'assist perfetto per il gol di Isco. (dal 75' Vazquez s.v. )