Le pagelle del Real Madrid - Prova stellare di Bale, super Isco

Risultato finale: Real Madrid-Celta Vigo 6-0

© foto di J.M.Colomo

Navas 6 - Viene chiamato in causa soltanto in una occasione rispondendo presente sul colpo di testa di Wass, osserva da posizione privilegiata lo show dei compagni.

Achraf 7 - Il giovane terzino marocchino si conferma come uno dei migliori prospetti nel ruolo, ha nelle corde la sovrapposizione e nel secondo tempo trova anche la rete del poker.

Nacho 6,5 - In fase difensiva una prova tranquilla visto che il Celta Vigo non crea praticamente mai problemi, il primo a pressare sui centrocampisti avversari.

Varane 6 - Difficile dare una valutazione oggettiva al centrale francese, non viene mai impegnato dall'asfittico attacco della formazione ospite.

Marcelo 6,5 - Quando c'è da sovrapporsi non si tira mai indietro, alla ricerca della gloria personale il brasiliano che però stavolta non riesce a timbrare il cartellino.

Kroos 7 - Uno dei migliori nel mondo nella gestione del pallone e stasera lo dimostra in tutte le occasioni, nel finale di gara c'è spazio anche per la sua rete.

Casemiro 6,5 - Nella prima parte di gara è il leader del centrocampo, tanti i contrasti vinti dal mediano brasiliano che svolge il lavoro sporco per la formazione di Zidane.

Modric 7 - Sublime il passo dell'asso croato che regala lampi di luce abbagliate al pubblico di casa, meritava una rete che sfiora nel finale con un mancino che si stampa sul palo.

Bale 8 - Il protagonista assoluto della sfida, una prestazione da fenomeno per il gallese che prima apre la sfida e poi realizza una rete di rara bellezza come solo i campioni possono fare. Sul Celta Vigo si abbatte la furia dell'ex Tottenham. (Dal 73' Lucas Vazquez 6 - Non ha il tempo di mettersi in mostra come voleva, grande carta a disposizione di Zidane).

Benzema 6,5 - Non ci mette la firma nel festival del gol del Real Madrid, accompagna bene comunque l'azione dei compagni servendo anche l'assist per Achraf. (Dal 64' Mayoral 6,5 - Entra in campo e serve l'assist vincente per la sesta rete firmata da Toni Kroos).

Isco 7,5 - Prestazione da applausi scroscianti come quelli che hanno accompagnato la sua uscita dal campo, vede il gioco prima degli avversari e poi firma una rete d'autore con un destro a giro all'incrocio dei pali. (Dal 65' Asensio 6,5 - Non timbra il cartellino ma dal un suo pallone basso in area di rigore nasce l'autorete di Sergi Gomez).