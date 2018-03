Le pagelle del Real Madrid - Ronaldo immenso, Ramos sottotono

Risultato finale Eibar-Real Madrid 1-2

Navas 6 - Decisivo nel deviare l'insidiosa conclusione di Escalante, può fare poco o nulla sulla rete del pareggio di Ramis. Tiene in partita il Real Madrid con un paio di parate importanti nel secondo tempo.

Carvajal 6.5 - Un motorino inarrestabile sulla corsia destra, si fa sempre trovare pronto all'appuntamento. Come quando, con il suo solito gioco, confeziona l'assist decisivo per il raddoppio di Ronaldo.

Varane 6 - Protegge la difesa in una giornata non di grazia per Ramos, è costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di gioco con Kike. (Dal 28' Nacho 6 - Comanda la retroguardia senza commettere alcuna sbavatura, dirige le manovre e argina bene le offensive di Kike).

Ramos 5 - Per tutto il primo tempo, il centrale alterna l'esperienza con qualche disattenzione. Non è la sua miglior partita, lo dimostra quando perde la marcatura su Ramis libero di firmare l'1-1.

Marcelo 6 - Non è brillantissimo dal punto di vista fisico, l'esterno non fa mancare però la spinta sulla fascia. Anzi, si preoccupa più di trovare il fondo, collezionando svariati cross.

Modric 6.5 - Al ritorno dall'infortunio fa pesare tutte le proprie qualità. Confeziona un cioccolatino che CR7 deve soltanto scartare per il vantaggio, sfiora la soddisfazione personale nella ripresa con il pallone a uscire di un niente.

Casemiro 6 - Non si preoccupa di impostare, ma di recuperare palloni e far legna in mediana grazie alla propria qualità. Il compito gli riesce al meglio, nonostante qualche fase di leggera sofferenza.

Kroos 6 - Si riprende il posto a centrocampo, alternandosi con Modric nella costruzione della manovra. Lo fa ad alti livelli, nonostante la condizione fisica non sia ancora delle migliori. (Dal 71' Benzema 5.5 - In una stagione di grave crisi realizzativa, all'attaccante non capitano neanche i palloni giusti per fare qualcosa di buono).

Isco 5.5 - Zidane lo schiera a supporto delle punte, a cucire il gioco tra i reparti. Però non sembra trovare mai la giusta posizione in campo per esprimersi al meglio. (Dal 71' Vázquez 6 - Crea superiorità sulla fascia destra destra, contribuendo grazie ai suoi movimenti al gol dell'1-2).

Bale 6 - Qualche accelerazione degna di nota e anche un'occasione nei primi 45 minuti giocati al suo livello. Sembra sparire alla distanza, poi si riaccende in piena ripresa e con i suoi servizi millimetrici crea diverse occasioni da gol per i Blancos.

Ronaldo 7.5 - Quando prende palla lui, sono dolori per la difesa avversaria. Stop di petto e destro a infilare il gol del vantaggio, sfiora nitidamente il raddoppio per due volte. Sulla strada, però, trova le grandi parate di Dmitrovic. Le ignora e alla fine incorna la rete della vittoria. Una sentenza.