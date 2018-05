Le pagelle del Salisburgo - Haidara e Schlager non bastano, addio finale

La squadra di Rose viene eliminata dal Marsiglia ai tempi supplementari grazie al gol di Rolando.

Walke 6 - Primi novanta minuti quasi da spettatore non pagante. Trema solo in occasione della traversa di Thauvin. Non può far nulla sulla rete di Rolando.

Lainer 6,5- Spinta continua sulla fascia destra. Approfitta della copertura non perfetta di Amavi arrivando diverse volte al cross.

Ramalho 6- Non corre grandi pericoli se non quando il Marsiglia attacca a campo aperto facendosi saltare da Thauvin, prima, e Germain, poi.

Caleta-Car 6- Prende in consegna Germain cercando e ottenendo quasi sempre l’anticipo. Nel finale di partita viene graziato dal direttore di gara per un tocco di braccio in area di rigore non visto sul tiro di Thauvin.

Ulmer 6,5 - Potrebbe osare di più visti gli spazi concessi da Sarr sull’out di sinistra. In più di un’occasione, però, arriva sul fondo, ma sbaglia al momento del cross. (dal 96’ Pongracic 6 - Rose passa alla difesa a tre, ma la benzina finisce. Incolpevole sul gol di Rolando).

Haidara 7 - Chiude gli spazi lasciati da Lainer e recupera tanti palloni nella propria metà campo. Nella ripresa, però, suo il coast to coast che vale l’1-0 e riaccende i sogni qualificazione. Un vero e proprio condottiero. Esagerato il secondo giallo sul finale del secondo tempo supplementare.

Samassekou 6 - Il suo motore sembra girare più lentamente degli altri 21 calciatori in campo. Perde quasi sempre un tempo di gioco e non forza quasi mai la giocata cercando il compagno più vicino. Migliora nella ripresa quando abbassa il suo raggio d’azione tra i due centrali di difesa.

Berisha 6,5 - Si butta sempre dentro con i tempi giusti, ma sono pochi i palloni precisi che gli arrivano. Tante, invece, sono le giocate di rifinitura per i compagni. Una su tutte, quella per Hwang che manca il gol del 3-0

Schlager 6,5 - Tanto movimento alle spalle dei due mediani dell’OM e in fase di non possesso marca a uomo Sanson. Lavoro prezioso e dispendioso allo stesso tempo. Nella ripresa trova la rete del 2-0 (dall’84’ Minamino 5 - Rose con il suo ingresso cerca il tutto per tutto con una formazione a trazione anteriore, ma il neo entrato non si fa mai vedere nella metà campo avversaria).

Gulbrandsen 6 - Si muove molto per evitare di dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Luiz Gustavo, però, sembra comunque in grado di controllarlo senza grandi problemi. Manca sotto porta, ma fa comunque un grande lavoro di manovra. (dal 68’ Hwang 6 - Pronti via ha l’occasione del 3-0, ma sulla sua strada trova una grande parata di Pelé. Sicuramente più pericoloso del collega sostituito).

Dabbur 6- Alterna movimenti a venire dentro con quelli a dare profondità. Fa giocare bene la squadra ed è suo l’unico tiro del primo tempo. Nella ripresa mette i suoi compagni diverse volte nelle condizioni di segnare.