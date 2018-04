Le pagelle del Siviglia - Navas perfetto da terzino, male Correa

Deportivo-Siviglia 0-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Soria 7 - Ci mette tanto del suo su questo punto conquistato al Riazor. Sui calci d'angolo ha una calamita al posto delle mani, li prende tutti lui. Poi salva i suoi in almeno tre occasioni importanti.

Jesus Navas 7 - L'intuizione di Vincenzo Montella di abbassarlo e schierarlo da terzino destro gli ha allungato la carriera. Difensivamente perfetto, s'è adattato alla grande.

Mercado 5 - Tra i peggiori del Siviglia. La fotografia della sua prova è il mal posizionamento al 90' sul contropiede del Deportivo, quando cade e permette a Lucas Perez di calciare. Disattento, causerebbe anche un rigore (che manca al Depor), non visto dall'arbitro.

Carriço 6 - Comincia così così, non mostrando una gran condizione. Poi però fa vedere le sue doti in area, con lo spazio occupato sempre perfettamente.

Layùn 6 - Destro educato, prova a sfruttarlo nelle sue incursioni offensive. Anche lui s'è adattato bene sulla fascia sinistra.

Pizarro 6 - Troppo lento per i ritmi alti della partita. Tutto sommato però riesce a cavarsela bene con la sua tecnica.

Geis 6,5 - Le sue aperture sono sempre paradisiache. E' sempre lui a muovere il pallone da un lato all'altro, vero faro del centrocampo di Montella.

Sandro Ramirez 6,5 - Il più attivo ed intraprendente là davanti. Si muove tanti, combina con i compagni e si vede respingere un gol praticamente fatto da Ruben nella ripresa. Dal 76' Muriel s.v.

Banega 5,5 - Da uno come lui ci si aspetta di più. E' sempre nel vivo del gioco, ma a volte è troppo impreciso. Questa era la gara in cui serviva una sua giocata.

Correa 5 - Non comincia male, con qualche buona percussione. Poi però si specchia troppo in se stesso, mostra poca concretezza, prediligendo giocate di fino inutili. Dal 57' Sarabia 6,5 - Entra bene, fa sempre la scelta giusta quando viene chiamato in causa.

Carlos Fernandez 6 - Al debutto stagionale, il canterano sbaglia qualche giocata all'inizio, ma poi si rifa. Sfiora il gol in un paio di occasioni, cominciando a prendere anche i ritmi della Liga. Dal 68' Nolito 6 - Gioca con la giusta determinazione, dà il suo apporto.