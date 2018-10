Le pagelle del Southampton - Redmond l'ultimo a mollare. Male Hojbjerg

Risultato finale: Southampton-Chelsea 0-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

McCarthy 6 - Subisce tre reti nel pomeriggio da dimenticare del St.Mary's Stadium, salva in qualche occasione specie su Morata ma non ha nulla a che fare sulle segnature del Chelsea.

Bednarek 5,5 - Il gigante polacco fa spesso in apprensione nel primo tempo, non è un cliente facile dal suo lato Hazard che spesso fa secco in dribbling il difensore centrale del Southampton. (Dal 46' Romeu 5 - Partita da ex per lo spagnolo, il suo apporto è impercettibile e si prende anche il cartellino giallo per un fallo troppo duro).

Hoedt 5,5 - Perennemente in sofferenza in marcatura sul gigante Giroud, manca un calcio di rigore al Chelsea per un suo intervento duro ai danni dello stesso attaccante francese non visto dal direttore di gara.

Yoshida 5 - Il giapponese si è reso protagonista di una prestazione da dimenticare, il centrale dei Saints soffre gli attacchi degli avanti del Chelsea sbandando pericolosamente specie nella ripresa.

Cedric Soares 5 - Non una delle migliori partite del laterale portoghese, sempre ben murato in sovrapposizione da Marcos Alonso. Nel secondo tempo retrocede sulla linea dei difensori subendo le giocate di Hazard.

Lemina 5,5 - Non si risparmia quando va a contrastare i portatori di palla del Chelsea, manca però in fase di impostazioni quando commette qualche errore elementare di servizio per i compagni.

Hojbjerg 4,5 - Un errore fatale quello alla mezz'ora di gioco, si fa strappare il pallone da Barkley a ridosso della propria area di rigore e regala così il vantaggio alla formazione di Maurizio Sarri. Si dimentica di Giroud che serve l'assist per il raddoppio del Chelsea.

Bertrand 6,5 - Sicuramente il migliore in campo della truppa di Hughes, corre forte sulla corsia mancina senza sosta. Mette spesso in difficoltà Azpilicueta in sovrapposizione e nel secondo tempo sfiora il pareggio con il mancino.

Redmond 6,5 - Partita di sacrificio per l'ex Norwich che si muove dietro le punte dei Saints, il trequartista va spesso a dare una mano anche in fase di non possesso rendendosi pericoloso tra le linee. Nel finale trova anche la traversa.

Ings 5,5 - Primo tempo da incubo per l'ex attaccante del Liverpool, sbaglia un gol clamoroso davanti alla porta. Si sbatte come può nel finale di gara sbattendo con un Kepa in giornata di grazia.

Gabbiadini 6 - La sua sfida personale con Maurizio Sarri, ha qualche motivazione in più e lo dimostra con la giusta cattiveria in campo. Calcia poco verso la porta di Kepa ma esce tra i gli applausi dei propri tifosi. (Dal 78' Long sv).