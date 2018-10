Le pagelle del Tottenham - Kane l'ultimo ad arrendersi, incubo Lloris

Risultato finale: PSV-Tottenham

Lloris 4 - Componente attiva (se non protagonista) della débacle inglese a dieci minuti dallo scadere, che di fatto compromette una gara che sembrava in cassaforte. Lozano approfitta della voragine non presidiata da Alderweireld e Sanchez, il francese completa l'opera con una lettura errata che gli costa l'espulsione.

Trippier 6 - Pochi affanni nel duello individuale con Malen, gregario di Bergwijn, messo k.o. da un problema alla caviglia. Rifinitore nell'illusorio pari di Lucas: suo il radente per il destro vincente del brasiliano. Inghiottito insieme al resto della truppa nel folle finale di Eindhoven.

Alderweireld 4,5 - Prima la follia, poi la beffa: controlla male sul retropassaggio di Sanchez e si fa scippare il pallone da Lozano. Quando pare aver rimontato il messicano, ecco che la sua deviazione si trasforma di fatto in un assist, generando un lob che non lascia scampo a Lloris. Grave svista in tandem con Sanchez sull'espulsione dell'estremo difensore.

Sanchez 5,5 - Amministra sapientemente fino al tracollo corale dei suoi. Ingiustificabile il corridoio lasciato libero insieme al compagno di ventura Alderweireld: Lozano ringrazia e fa allontanare anzitempo Lloris.

Davies 5 - Il suo dirimpettaio è indubbiamente il cliente più scomodo della serata. Qualche scricchiolio nei faccia a faccia con Lozano, che non indugia e gli sfreccia a lato quando concede il fianco. Apporto scarno anche in appoggio.

Dembélé 5,5 - Nella prima fase di gara sembra quasi dar vita ad un duello a distanza con Vincic, che gli sventola il giallo al secondo richiamo. Dopo una prima frazione sottotono recupera solidità nella fase centrale della gara. Pochettino lo richiama alla base al settantaquattresimo. (Dal 74' Winks 5,5 - Combina poco dopo l'ingresso).

Dier 5 - Lui e Dembélé imbastiscono una diga in mediana che palesa giocoforza più di un limite quando è chiamata a cucire gioco. Discreto nelle due fasi, anche se non è sistematicamente ben appostato. Non fa valere come vorrebbe la propria fisicità.

Lucas 7 - Si presenta alla gara con una stecca dal limite che s'impenna più di quanto sperasse. Il messaggio, però, è chiaro: i suoi strappi nel traffico regalano fluidità alle trame degli Spurs. In chiusura di primo tempo regala il pari con una torsione di destro sporcata da Rosario. (Dal 64' Lamela 6 - Impatto ok: colpisce anche il montante una manciata di secondi dopo l'ingresso).

Eriksen 6,5 - Nel primo tempo è tradito dalla condizione fisica non ottimale che gli fa perdere un po' di brillantezza nelle giocate. È però sua l'imbucata per Trippier da cui ha origine il pareggio inglese, così come il bel tracciante ribadito in rete dalla zuccata di Kane.

Son 6,5 - L'avvio è in sordina, quando però gli spazi si dilatano emergono le doti del coreano, che quando riesce a convergere verso l'interno punge con un paio di siluri intercettati da Zoet. (Dall'81 Vorm 6 - Dopo un buon intervento è costretto ad arrendersi alla zampata di De Jong).

Kane - Dopo un triplice tentativo a salve nel primo tempo (nel mezzo anche un incrocio dei pali) si sblocca in avvio di ripresa: s'insinua nella vasta mattonella lasciata libera da Viergever e Angeliño e schiaccia a terra di testa il pallone dell'uno a due. L'ultimo ad arrendersi, ma non basta.