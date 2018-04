Le pagelle del Tottenham - Trippier scatenato, Kane mette la firma

Risultato finale: Tottenham-Watford 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lloris 6,5 - Prima Gray e poi Richarlison sbattono sull'estremo difensore francese, quando chiamato in causa non si fa trovare assolutamente distratto.

Trippier 7 - Senza alcun dubbio il migliore in campo della sfida di Wembley, ci mette lo zampino sull'occasione che sblocca la gara e serve l'assist per il raddoppio. Mai domo sulla corsia di destra, manda in apnea Holebas per tutto il corso della sfida.

Sanchez 6,5 - Specie nel primo tempo svetta su tutti, non c'è un lancio lungo del Watford che non venga intercettato dal possente difensore ex Ajax.

Vertonghen 6,5 - Vive una partita abbastanza tranquilla in fase difensiva, si rende pericoloso in area di rigore avversaria con un colpo di testa perentorio che colpisce il palo della porta di Karnezis.

Davies 6 - Viene chiamato poco in causa dai compagni che spesso prediligono la corsia opposta, un gioco da ragazzi per lui contenere lo spagnolo Kiko Femenia.

Dier 5 - Il più in ombra della formazione di Mauricio Pochettino, il mediano inglese ha innescato l'azione pericolosa di Gray sbagliando tanti semplici appoggi in mezzo al campo.

Dembele 6 - Probabilmente risente di un colpo subito nella prima frazione che condiziona la sua prestazione, con il freno a mano tirato riesce comunque a metterci qualità alla manovra quando chiamato in causa. (Dal 63' Wanyama 5,5 - Il roccioso centrocampista del Tottenham dopo nemmeno due minuti si prende il primo giallo, non un approccio positivo per lui).

Eriksen 6,5 - Il regista avanzato degli Spurs, quanta qualità quando decide di servire il compagno dalla parte opposta del campo. Serve il pallone a Dele Alli che sblocca la sfida.

Dele Alli 6 - Segna una rete a porta sguarnita ma scompare lentamente dalla partita, si prende qualche pausa di troppo. Da rivedere qualche atteggiamento nei confronti degli avversari. (Dal 82' Lamela sv).

Son 5,5 - Lo si nota soltanto nell'azione che porta al raddoppio Kane, per il resto non in grande serata infatti non punta mai nell'uno contro uno Mariappa. (Dal 75' Sissoko 6 - Ottimo il movimento in area di rigore nel finale, sfiora la rete del tris).

Kane 6,5 - Puntuale arriva la firma del bomber, scivola nella prima occasione mentre nella seconda non perdona. Si conferma come la minaccia maggiore per le difese avversarie.