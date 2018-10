Le pagelle del Valencia - Piccini e Garay insuperabili. In ombra Soler

Risultato finale: Valencia-Barcellona 1-1

Neto 6 - Soltanto Messi riesce a calciare verso la sua porta siglando il pareggio, per il resto vive una partita abbastanza tranquilla senza grandi rischi.

Piccini 7 - Prestazione di tutto rispetto per il terzino italiano del Valencia, Coutinho è costretto sempre ad agire lontano dalla corsia destra venendo sempre chiuso dall'ex Fiorentina e Sporting.

Garay 7 - Il difensore argentino dopo soli due minuti era impegnato a festeggiare la rete del momentaneo vantaggio, ci mette il destro per il tap-in vincente su azione di angolo. In fase difensiva serra le fila con Gabriel Paulista e non concede spazi agli avanti blaugrana.

Gabriel Paulista 7 - Almeno in un'occasione viene graziato dal direttore di gara per un intervento duro ai danni di Suarez, per il resto non concede nulla. Prestazione quasi perfetta dell'ex Arsenal nella serata del Mestalla.

Gaya 6,5 - Un avvio non semplice quando viene imbucato alle spalle da Semedo, cresce con il passare dei minuti in fase di non possesso. Nel secondo tempo chiude la porta a Coutinho risultando decisivo.

Soler 5,5 - Nulla da eccepire riguardo le grandi doti tecniche del giovane spagnolo, stasera è costretto ad un lavoro più difensivo e va in difficoltà specie sulla sovrapposizione costanti di Jordi Alba.

Parejo 6 - Da un suo calcio d'angolo nasce la rete fortunosa di Garay, abbassa il suo raggio d'azione con il passare dei minuti per andare a contrastare i portatori di palla blaugrana perdendo in qualità.

Kondogbia 6,5 - Una mezz'ora a dir poco perfetta, cuce e ricuce gli errori dei compagni con grande disinvoltura. Nella seconda frazione arriva il fisiologico calo con la crescita del Barcellona. (Dal 79' Coquelin sv).

Guedes 6 - Si prospettava una grande serata per il portoghese, due sgasate sulla corsia mancina mandando in confusione sia Semedo che Piqué. Sfortunatamente si fa male e lascia il campo dopo soli dodici minuti. (Dal 12' Cheryshev 6,5 - Va vicino al colpo grosso nel secondo tempo con un mancino di poco alto, si lancia spesso lungo tutto il versante sinistro).

Gameiro 6 - Partita di sacrificio per l'ex attaccante dell'Atletico Madrid, si scontra spesso con Piqué riuscendo anche a dialogare abbastanza bene con Batshuayi. Non fortunato con un suo destro ravvicinato al tramonto del primo tempo. (Dal 67' Rodrigo 6 - Voto di stima visto che dopo il suo ingresso in campo il Valencia si occupa soltanto della gestione del risultato).

Batshuayi 7 - Gli manca soltanto la gioia del gol, dimostra sul campo l'importanza dell'operazione di mercato del Valencia. Si fa spazio con le buone tra le maglie della difesa blaugrana, si sacrifica anche in fase difensiva per mantenere il pareggio.