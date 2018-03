Le pagelle del Viktoria Plzen - Krmencik ci prova, delude Petrzela

Risultato finale: Sporting-Viktoria Plzen 2-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Hruska 6,5 - Bravo ad evitare alla sua squadra un passivo più pesante, bravo a rimanere in piedi su Bruno Fernandes e decisivo nel finale su Mathieu.

Reznik 6 - Quasi da ala aggiunta il terzino destro ceco, si muove spesso e bene su tutta la corsia di competenza ma viene poco accompagnato dal resto della squadra.

Hubnik 5 - Una prova da dimenticare per il centrale di Vrba, si perde spesso Fredy Montero. Il colombiano infatti si prende gioco di lui con una facilità disarmante.

Hejda 5,5 - Prova a limitare i danni del compagno, si fa valere sul gioco aereo ma naufraga nella seconda frazione come tutta la squadra.

Limbersky 5,5 - Comincia bene con una chiusura da applausi su Gelson Martins, cala alla distanza commettendo anche qualche fallo di troppo.

Horava 6,5 - Sicuramente il migliore in campo del Viktoria Plzen, diversi cambi di gioco interessanti ma sulle fasce i compagni non capitalizzano i suoi inviti.

Hrosovsky 5,5 - Interessante dal punto di vista tecnico il centrocampista ceco, specie nel secondo tempo però viene sovrastato dal centrocampo di casa.

Petrzela 5 - Perde un pallone sanguinoso nella propria metà campo che dà avvio all'azione del raddoppio di Montero, si lascia andare a qualche dribbling di troppo fine a se stesso. (Dal 63' Chory 5,5 - Il suo ingresso non dà quel brio alla manovra sperato da Vrba).

Kolar 5 - Non si è praticamente mai visto, l'uomo chiamato a dettare i tempi di gioco del Viktoria Plzen si perde nei meandri della difesa dello Sporting. (Dal 76' Kovarik sv).

Zeman 5,5 - L'unico che prova a creare la superiorità numerica in zona offensiva, si lancia spesso sulla corsia mancina ma non imbecca un traversone per Krmencik. (Dal 83' Cermak sv).

Krmencik 6 - Dopo un primo tempo da spettatore non pagante ci prova nella ripresa a violare la porta di Rui Patricio, per due volte sfiora la gioia della rete con poca fortuna.