Le pagelle del Watford - Disastro Karnezis, Richarlison sprecone

Risultato finale: Tottenham-Watford 2-0

Karnezis 4,5 - Il protagonista in negativo della sfida, su un traversone abbastanza semplice da parte di Trippier si fa sfuggire la sfera regalando letteralmente il vantaggio al Tottenham..

Mariappa 6 - Sicuramente anche lui si aspettava più lavoro nella serata di Wembley al cospetto di Son, non viene mai realmente impensierito dall'ala coreana.

Kabasele 5 - Suo malgrado è protagonista del mancato tocco che ha disorientato Karnezis in occasione del vantaggio Spurs, a tratti appare molto confusionario.

Cathcart 6 - Uno dei pochi a provare a metterci una pezza in marcatura su Harry Kane, dal suo versante lascia pochi varchi all'attaccante del Tottenham.

Holebas 5 - Una serata in apnea per l'ex Roma che deve fronteggiare un avversario abbastanza difficile come Trippier, il terzino di Pochettino asfalta il suo versante con continuità.

Capoue 5,5 - Un passaggio illuminante per Gray e poco più, un buon primo tempo per lui a cui non ha fatto seguito una seconda frazione di qualità.

Doucoure 6 - Muscoli e quantità in mezzo al campo per gli Hornets, rimane il neo di aver calciato male un ottimo pallone fornitogli da Hughes. Nel complesso una prestazione sufficiente.

Kiko Femenia 5 - Ci si poteva aspettare qualcosa in più dall'esterno spagnolo, spreca un buon pallone in area di rigore con un mancato stop a seguire. (Dal 64' Deulofeu 6 - Prova ad aprirsi degli spazi per punire in contropiede utilizzando la sua arma migliore, la velocità).

Hughes 6 - Sempre presente tra le linee ma poco servito dai compagni di squadra, ha regalato comunque una delle più giocate della serata con un colpo di tacco a liberare Doucoure. (Dal 83' Carillo sv).

Richarlison 5 - Non riesce più a ritrovarsi dopo il super inizio di campionato, ha la palla per riaprire la sfida ma dal limite dell'area piccola manda clamorosamente alto.

Gray 5,5 - Una sola vera occasione creata dall'attaccante inglese che poi non viene più servito dai compagni, non riesce a farsi spazio tra le maglie della difesa degli Spurs. (Dal 64' Deeney 6 - Serve il pallone d'oro sprecato da Richarlison, battaglia con Vertonghen fino al termine della sfida).