Le pagelle del Watford - Pereyra il migliore, Foster da rivedere

Risultato finale: Watford-Manchester United 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Foster 5,5 - Compie qualche intervento di buona fattura ma rimane pesante l'errore di valutazione in occasione della rete di Lukaku, non esce e permette al belga di siglare la rete del vantaggio dello United.

Janmaat 5,5 - Rovina un'ottima prestazione specie in fase di spinta con la leggera marcatura su Smalling, un errore che costa caro e il raddoppio dello United. (Dal 72' Femenia 6 - Prova a spingere nella fase finale della sfida con costanza).

Cathcart 6,5 - Per vie centrali fa fatica il Manchester a sfondare, è il primo a provare a dare animo alla manovra del Watford. Nella ripresa chiude su Sanchez consentendo alla sua squadra di rimanere ancora in partita. (Dal 89' Success sv).

Kabasele 5,5 - Per grandi tratti della gara giganteggia ma alterna momenti di alta intensità ad alcuni di gravi disattenzioni, gli manca la giusta continuità di rendimento. Nel finale rischia di regalare il pari al Watford.

Holebas 6 - E' uno dei calciatori migliori di questo inizio di stagione in Premier, conferma le sue ottime doti in fase di spinta e sui calci piazzati. Per oggi termina la sfida senza alcun assist. (Dal 84' Masina sv).

Hughes 6,5 - Gli manca lo spunto decisivo, inesauribile lunga la corsia destra. Indemoniato soprattutto quando c'è da rincorrere gli esterni dello United.

Doucouré 6,5 - Ci mette i muscoli in mezzo al campo, sfortunato quando cerca la conclusione verso la porta di De Gea. Serve poi l'assist vincente per la rete che riapre la sfida di Gray.

Capoue 5 - Una delle poche note stonate della formazione di Gracia, appare spesso fuori dal gioco e commette qualche inutile fallo in mezzo al campo.

Pereyra 6,5 - Il segreto di questo grande Watford nonostante la sconfitta, quando si accende salta automaticamente Valencia. Da una sua iniziativa nasce l'azione del gol di Gray.

Deeney 6,5 - Ci mette come sempre il fisico, battaglia con il coltello tra i denti in mezzo alle maglie della difesa dello United. Una sua conclusione con il destro chiama alla super parata De Gea.

Gray 6,5 - Non convincente per quasi tutta la sfida poi spunta all'improvviso ed è freddo con il destro che riapre le speranze di rimonta del Watford, come un cecchino.