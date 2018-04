Le pagelle del WBA - Rodriguez match winner, Hegazy si esalta

Risultato finale: Manchester United-WBA 0-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Foster 7 - Si esalta nella seconda frazione, gran merito suo se il WBA vince a Manchester vista la super parata sfoderata sul colpo di testa di Lukaku.

Nyom 6,5 - Ingaggia un buon duello con Alexis Sanchez, il roccioso terzino della formazione di Moore concede poco spazio all'attaccante cileno.

Dawson 6,5 - Viene graziato dal direttore di gara quando non punisce un suo intervento irregolare nella propria area di rigore, migliora poi con il passare dei minuti.

Hegazy 7 - Una partita al dir poco perfetta, l'ex centrale della Fiorentina riesce ad intercettare ogni traversone proveniente dalle fasce. Va valere le sue ottime doti nel gioco aereo.

Gibbs 5,5 - Gli unici grandi pericoli per più di un'ora del match nascono da qualche disattenzione dell'ex Arsenal che viene sovrastato da Lukaku.

Phillips 5,5 - Trova poco spazio sulla destra per affondare anche per la marcatura di Young, quando arriva sul fondo non è perfetto nel servizio. (Dal 77' Krychowiak sv).

Livermore 6,5 - Tanta lotta in mezzo al campo per il centrocampista del WBA, rimane l'amaro in bocca per quel destro in area di rigore in avvio di gara parato alla grande da De Gea.

Brunt 6 - Sempre pericolosi i suoi calci piazzati, dotato di un ottimo mancino. Lascia un pò a desiderare però in fase difensiva. (Dal 90' Yacob sv).

McClean 6,5 - Soprattutto nel primo tempo è sempre pericoloso sulla corsia mancina, sfodera una quantità industriale di traversone pericolosi per la difesa dello United.

Rodriguez 6,5 - Un pò sottotono per tutta la sfida fino alla rete realizzata a pochi passi da De Gea, bravo ad approfittare dell'errore di Matic.

Rondon 6,5 - Lavoro e sacrificio a servizio dei compagni, sgomita con l'intero reparto arretrato del Manchester United ed è poco fortunato con le sue conclusioni di testa. (Dal 85' Sturridge sv).