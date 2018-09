Le pagelle dell'AEK Atene - Ponce poco assistito, non delude Oikonomou

Risultato finale: Ajax-AEK Atene 3-0

Barkas 6 - Non ha delle grosse responsabilità in tutte le tre reti subite nella ripresa, si rende protagonista di una grande parata sul colpo di testa di Tagliafico.

Cosic 6 - L'ex Empoli soprattutto nella prima frazione ci mette il massimo per frenare il serbo Tadic, un pò di sofferenza in più ben gestita nella ripresa.

Lampropoulos 5 - Non appare convinto e sicuro come il compagno di reparto, rischia più volte l'errore con l'appoggio semplice. Da rivedere nella sfida di Amsterdam.

Oikonomou 6 - Subisce le iniziative numerose degli avanti dell'Ajax, risponde presente e si va valere sui palloni aerei. Per maggiori informazioni rivolgersi ad Huntelaar che per la marcatura dell'ex Bologna non ha trovato spazi per colpire. Cala sensibilmente nel finale di gara.

Hult 5,5 - Osserva Tagliafico calciare con il mancino in porta per il vantaggio dell'Ajax, prova qualche sovrapposizione ma va spesso ad intermittenza.

Bakakis 5 - Viene schierato più avanti per dare una mano a Cosic in fase di non possesso, raddoppia su Tadic ma a volte il serbo si prende anche gioco di lui. (Dal 70' Gianniotas 5,5 - Non riesce mai ad ingranare la marcia giusta sulla destra).

Galanopoulos 5 - Inconsistente il suo apporto alla manovra, Ziyech fa sempre e comunque ciò che vuole senza trovare l'opposizione del centrocampista greco. (Dal 61' Alef 5 - Il suo ingresso in campo rende più impegnativo il lavoro del direttore di gara, si prende un giallo e rischia più volte il secondo).

Simoes 6 - Uno dei pochi a salvarsi nella sconfitta olandese, lotta e conquista diversi palloni provandoli a dispensare per i pochi compagni scaltri a smarcarsi.

Mantalos 6 - Da buon capitano specie nelle ripresa prova a prendersi sulle spalle la sua squadra, non basta però rimettere la partita sui giusti binari.

Klonaridis 5 - Altro assente nella manovra greca, fa mancare il suo apporto al compagno Ponce lasciandolo tutto solo contro l'intera retroguardia dell'Ajax.

Ponce 5,5 - Prova a battagliare tre le fitte maglie delle retroguardia olandese, trova pochi spazi per colpire. Ci mette del suo quando nel primo tempo perde il tempo della conclusione, da premiare comunque la buona volontà. (Dal 81' Giakoumakis sv).