Le pagelle dell'AEK - Livaja, serata da dimenticare. Boyé entra bene

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Barkas 5,5 - La sua altezza lo favorisce nelle uscite, fa suoi tanti cross provenienti dalle fasce. Sul secondo gol forse la sua giocata a venire fuori area è troppo avventata.

Bakakis 5 - Si fa saltare sistematicamente da Blind e Tadic sulla corsia. Va spesso in difficoltà perché si ritrova a fronteggiare due avversari.

Oikonomou 6 - Solido, è quasi sempre ben piazzato e non bada troppo alle buone maniere. A volte è troppo duro, ma tutto sommato è sufficiente la sua prestazione.

Chygrynskiy 5,5 - In affanno, si trova quasi sempre al posto giusto, ma arranca davanti agli scambi stretti degli olandesi.

Hult 5 - Nessuna incursione offensiva, qualche sbavatura di troppo dietro. Nullo praticamente il suo apporto alla causa.

Galanopoulos 5,5 - Un paio di iniziative interessanti e poco altro. Ci si aspettava sicuramente di più.

Alef 5 - A volte troppo ingenuo a farsi superare in zona centrale, mette in difficoltà i compagni.

Rodrigo Galo 5,5 - Qualche spunto sporadico, praticamente uno per tempo prima di essere sostituito. E' troppo poco. Dal 74' Boyé 6 - Dà nuova verve all'attacco ed in venti minuti sul terreno di gioco crea un paio di situazioni pericolose, sfiorando anche il gol con un bel tiro da fuori.

Livaja 4 - Serata da dimenticare il prima possibile. Mai incisivo, neanche quando si sposta in posizione più avanzata. Inguaia la partita commettendo il fallo di mano che vale il rigore del vantaggio per l'Ajax e il secondo giallo per lui, espulso come spesso accadutogli in carriera. Disastroso.

Mantalos 5,5 - Potrebbe sicuramente essere più concreto. Spesso è tanto fumo e l'arrosto è quasi assente. Dal 78' Klonaridis s.v.

Ponce 6 - Lotta là davanti, prova a farsi vedere con movimenti su tutto il fronte. Troppo isolato. Dall'82' Giakoumakis s.v.