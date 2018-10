Le pagelle dell'Ajax – Mazraoui decisivo, male Dolberg

Risultato finale: Ajax-Benfica 1-0.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Onana 6.5 - Si inventa un paio di parate decisive. Sempre attento, soprattutto in presa alta. È reattivo durante tutti i 90'.

Mazraoui 7.5 - È lui il match winner della sfida. Si inventa un gol pazzesco, ancora una volta è decisivo. È un terzino, ma ha il chiaro vizio del gol.

De Ligt 6.5 - Ha un cliente fisicamente difficile, ma lo prende di mira e non lo lascia mai girare. Con le buone e con le cattive non concede nulla.

Blind 6 - Qualche sbavatura di troppo rispetto al compagno di reparto, ma è molto attento. Blocca diverse imbucate, concede poco e niente nella seconda frazione.

Tagliafico 5.5 - Quando trova spazio attacca molto bene. Ma in difesa soffre e spesso si fa saltare con facilità.

Van de Beek 6 - Molto propositivo in zona gol, ma in fase di non possesso lascia troppo spazio all'azione offensiva del Benfica. (Dall'88' Neres s.v.).

Schone 6.5 - Gioca con una calma olimpica, non forza mai nessuna azione. È il fulcro del gioco, gioca tantissimi palloni.

De Jong 6.5 - Spalle alla porta non perde mai la calma e la concentrazione. Quando intravede uno spiraglio prende e calcia, senza paura.

Ziyech 7 - La qualità spacca in due il match. La sua qualità apre la giusta crepa nella difesa del Benfica: da quel momento in poi fa quello che vuole.

Dolberg 5 - Conti lo anticipa in maniera costante, non riesce quasi mai a girarsi e tirare. L'unica volta che entra in profondità calcia, ma Vlachodimos lo annienta.

Tadic 6.5 - Quando cambia fascia diventa imprendibile, spesso cerca il suggerimento al centro. Peccato per alcune situazioni: anziché giocare pensa soltanto a protestare.